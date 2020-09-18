بويك "ريجال 2020 GS".. قوة الماضي بمواصفات عصرية

طرحت ماركة بويك مجموعة من السيارات المميزة لعام 2020، كان من أبرزها أحد الموديلات بقدرات رياضية تطرحه من صنعها، هو موديل "ريجال GS"، الرياضي المميز.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة للعام الجاري، شمل الكشف عن قوة محركه، والتقنيات التي يتمتع بها والفئات المطروحة منه للبيع بالأسواق.

السعر

بدأ الموقع بالتكلفة التي يتوفر بها طراز بويك "ريجال GS"، وأفاد بأن الطراز تتوفر منه فئة وحيدة للبيع بالأسواق، بتكلفة 39,995 ألف دولارا.

المحرك

يعمل الطراز GS من بويك، بمحرك ذو نظام دفع خلفي، فئة V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 310 أحصنة، ويدعم الطراز ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.





استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك طراز بويك "ريجال GS" للوقود، قال موقع "كار أند درايفر"، إن الطراز يستهلك من الوقود معدل جالونا واحدا لكل 19 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 27 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالونا واحدا لكل 22 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





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المساحة الداخلية

من الداخل يحظى الطراز بمساحة تكفي لـ 5 ركاب، ومساحة امتداد للأسفل للأقدام بالمقاعد الأمامية تصل لـ 42.1 بوصة، ومساحة للأعلى لأمتداد الرأس تصل لـ 38.8 بوصة.

وللمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد القدم تصل لـ 36.9 بوصة، ومساحة للأعلى لأمتداد الرأس تصل لـ 37.4 بوصة.

التقنيات

وفيما يخص التقنيات، قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز بويك ريجال GS، يتمتع بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تعمل باللمس، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

بالإضافت لنظام اتصال بالإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي مكون من 8 مكبرات صوتية من ماركة Bose.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز بويك ريجال GS لعام 2020، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، ومن ضمنها كل من ظام رصد المنطقة الخلفية بالسيارة عبر كاميرات مزودة بأجهزة استشعار ترصد الحركة، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على المسار.

وأيضا نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.