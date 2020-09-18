"ماهيندرا" تصحح أخطاء الماضي لـ"بيجو" بـ7 دراجات نارية

حققت شركة بيجو نجاحات كبيرة على مدار تاريخها الحافل في مجال صناعة السيارات والدراجات من طراز "سكوتر"، غير أن الأمر يختلف فيما يخص تصنيعها للدراجات النارية.

وحسبما ذكر موقع "رايد أبارت" المختص بأخبار الدراجات النارية، فإن الشركة الفرنسية، اضطرت لبيع قسم صناعة الدراجات التابع لها للمجموعة الهندية Mahindra في أكتوبر 2019 بسبب فشلها في تطوير القسم.

وقال الموقع إن مجموعة "ماهيندرا" الهندية هي المجموعة المالكة لعدد من ماركات تصنيع الدراجات النارية المميزة مثل "جاوا".

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ومنذ اليوم الأول لاستحواذ الشركة الهندية على قسم دراجات بيجو، كان القرار بتطويره حاسما وطرح أول دراجة تحمل شعار الأسد في أقرب وقت، حتى أعلن رسميا عن ذلك.

وكشف الموقع الأمريكي عن خطة بطرح 7 دراجات نارية من قسم بيجو للدراجات بحلول عام 2023، تصل أول الموديلات منها في 2021 المقبل.

وسيكون أول طراز يطرحه قسم الدراجات التابع لبيجو مستوحى في تصميمه من موديل كونسبت باسم P2X ويعمل بقوة 300 سي سي.