5 آلاف جنيه زيادة على أسعار "أسترا" 2021

كتب: باسل الحلواني أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، زيادة على أسعار سيارتها أوبل أسترا موديل 2021. وتتوافر السيارة في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات، وبلغ حجم الزيادة التي أقرها وكيل أوبل في مصر على “أسترا” 5 آلاف جنيه. وبلغ حجم الزيادة التي أقرها وكيل أوبل في مصر على “أسترا” 5 آلاف جنيه. Advertisements وأصبح السعر الرسمي لأوبل أسترا، بعد الزيادة الجديدة 310 آلاف جنيه، بدلاً من 305 آلاف سابقاً. 310 آلاف جنيه، بدلاً من 305 آلاف سابقاً. وتعتمد أوبل أسترا على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

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