مكلارين f1 تتصدر قائمة أسرع 10 سيارات رياضية بريطانية

نجحت شركات صناعة السيارات البريطانية في منافسة نظيراتها الأمريكية، وقدمت مجموعة متميزة من الموديلات الرياضية عبر تاريخها.

وقدم موقع "هوت كارز"، قائمة بأسرع السيارات الرياضية التي أنتجتها شركات بريطانية، وجاء في مقدمتها طراز McLaren F1 من شركة مكلارين البريطانية، الذي تصل سرعته القصوى إلى 240 ميلا في الساعة.

وفي المركز الثاني، جاء طراز TVR Cerbera Speed 12 الذي يعمل بمحرك تصل سرعته القصوى إلى 240 ميلا في الساعة، من فئة V12 بسعة 7.7 لتر.

وفي المركز الثالث جاء طراز Ultima GTR البريطاني العامل بمحرك بقوة 600 حصان، من فئة V8 وتصل سرعته القصوى إلى 231 ميلا في الساعة.

وفي المركز الرابع جاء طراز Noble M600 البريطاني، العامل بمحرك V8 توربيني بقوة 660 حصانا، وسعة 4.4 لتر، وتصل سرعته القصوى إلى 225 ميلا في الساعة.

ومن شركة أستون مارتن جاء ضمن القائمة طراز Aston Martin One-77 العامل بمحرك V12 بقوة 750 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 220 ميلا في الساعة.

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وفي المركز السادس، جاء طراز مكلارين P1 العامل بمحرك توربيني مزدوج V8 وتصل سرعته القصوى إلى 217 حصانا.

ومن ماركة جاجوار البريطانية، جاء ضمن القائمة في المركز السابع، طراز Jaguar XJ220 العامل بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 بقوة 542 حصانا وسرعة قصوى تصل إلى 212 ميلا في الساعة.

وفي المركز الثامن جاء طراز آخر من أستون مارتن هو DBS Superleggera، العامل بمحرك بقوة 715 حصانا وسعة 5.2 لتر.

وحل بالمركز التاسع طراز Lister Storm البريطاني، العامل بمحرك بقوة 208 أحصنة، وتصل سرعته القصوى إلى 208 أميال في الساعة.

وفي ختام القائمة، في المركز العاشر جاء طرز Caparo T1 البريطاني المخصص لسباقات الفورمولا 1، والعامل بمحرك V8 بسعة 3.5 لتر، وتصل سرعته القصوى إلى 205 أميال في الساعة.



