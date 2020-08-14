المواصفات الكاملة لـ"جيب جراند شيروكي 2022".. الجيل الخامس

تخطت شركة جيب الأمريكية الزمن بإعلانها عن كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات طراز جراند شيروكي لعام 2022، والتي من المقرر الكشف عن لقطاتها الرسمية خلال العام المقبل 2021.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، المواصفات التي أعلنت عنها شركة جيب، لنسخة 2022 الجديدة من طراز جراند شيروكي المميز، وشمل ذلك أحدث التعديلات بها، وقوة محركها والفئات التي تتوفر منها للبيع.

الجديد بنسخة 2022

تحدث في البداية الموقع عن أحدث التعديلات التي ستجريها جيب على نسخة 2022 القادمة من جراند شيروكي، وقال إن هذه النسخة المستقبلية، ستكون جديدة كليا في كافة مواصفاتها، كونها تمثل رسميا الجيل الخامس من هذا الطراز المميز، مع تمتع بصفات السيارات الشبه فخمة من الداخل.

الأسعار

سيتوفر للبيع من نسخة 2022 من طراز جراند شيروكي عددا كبيرا من الفئات بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه ستكون باسم Laredo وتتوفر بسعر 35,000 دولار، ومن بعدها تأتي فئة Altitude وستتوفر بسعر 38,000 دولار، ثم فئة Limited التي ستتوفر بسعر 42,000 دولار، ومن بعدها فئة Trailhawk التي ستتوفر بسعر 47,000 دولار، ثم فئة Overland التي ستتوفر بسعر 49,000 دولار، وأعلى فئة ستتوفر من طراز جراند شيروكي هي فئة Summit وستتوفر بسعر 54,000 دولار.

المحرك

وفيما يخص محرك الطراز، قال موقع "كار أند درايفر"، إن الفئات الافتتاحية من طراز جيب جراند شيروكي، ستتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 3.6 لتر، يدعمه محرك كهربائي.

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استهلاك الوقود

وعن معدل استهلاك الوقود، قال الموقع إن طراز جراند شيروكي بنسخته الجديدة، لعام 2022، ستستهلك من الوقود معدل يصل في أقصاه لجالون واحد لكل 26 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، فيما يخص الفئات العاملة منه بمحرك V6، وسيكون أدنى مستوى لاستهلاك الوقود جالونا واحدا لكل 14 ميلا يقطعهم الطراز داخل المدن، وذلك يخص الفئات المتقدمة منه العاملة بنظام دفع خلفي ومحرك V8.

التقنيات

وعن التقنيات، قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز جراند شيروكي سيزود من الداخل بشاشة معلومات يتراوح قياسها ما بين 5.0 بوصة، و 8.4 بوصة ثم 10.0 بوصة، وحتى 12.0 بوصة، ويزيد هذا القياس مع تقدم الفئة.

وسيدعم النظام المعلوماتي بالسيارة، أنظمة تشغيل متطورة، أبرزها نظامي "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع خاصية توصيل إنترنت "هوت سبوت"، لاسلكية.

الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لمواصفات وقدرات طراز جيب جراند شيروكي 2022، بالكشف عن أنظمة الحماية التي ستضاف له، والتي ستوفر للسائق قيادة أكثر امنا.

ومنها نظام الفرامل الذاتية التي تفعل ذاتيا في حالات الاصطدام،وأيضا كل من نظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار أثناء القيادة.

ونظام الحفاظ على مسافة امنة بين المركبات، الذي يحذر الساق حال اقترابه من مركبات محيطة به أكثر من اللازم.