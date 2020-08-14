تعرف على إجراءات تجديد الرخصة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول كيفية تجديد الرخصة في ظل عدم استطاعته العودة للمملكة بسبب جائحة كورونا. وجاء ردّ المرور ليُؤكد على ضرورة زيارة الملحقية السعودية ومن ثم تفويض شخص بالمملكة لإنهاء الإجراءات اللازمة، وجاء في نص التغريدة: “يمكن زيارة الملحقية السعودية، وإكمال اللازم حيال الفحص، وتفويض الشخص المناسب؛ لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة”.

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