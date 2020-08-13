الخليج ٣٦٥ نت – ازداد الطلب بشكل كبير على السيارات خلال شهر يوليو 2020 قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة في 1 أغسطس، وها هي الأرقام توضح قيمة مبيعات كل شركة على حدة في السوق السعودي، علماً أن العلامات الألمانية غير مشمولة كونها لا توفر بيانات رسمية للمبيعات. ملحوظة: جميع أرقام المبيعات تقريبية. 1- تويوتا: 78,000 سيارة 2- هيونداي: 50,000 سيارة 3- نيسان: 18,000 سيارة 4- مازدا: 18,000 سيارة 5- شيفروليه: 17,000 سيارة 6- كيا: 14,000 سيارة 7- ايسوزو: 12,000 سيارة 8- شانجان: 11,000 سيارة 9- فورد: 8,000 سيارة 10- سايك “ام جي”: 8,000 سيارة 11- ميتسوبيشي: 6,000 سيارة 12- رينو: 6,000 سيارة 13- لكزس: 6,000 سيارة 14- جمس: 4,000 سيارة 15- هوندا: 4,000 سيارة 16- دودج: 2,500 سيارة 17- سوزوكي: 2,000 سيارة 18- جيب: 2,000 سيارة Advertisements 19- فيات: 1,000 سيارة 20 – جيلي: 1,000 سيارة 21- لاندروفر: 900 سيارة 22- كاديلاك: 700 سيارة 23- كرايسلر: 500 سيارة 24- هينو: 500 سيارو 25- جينيسيس: 500 سيارة 26- انفينيتي: 400 سيارة 27- بيجو: 400 سيارة 28- رام: 400 سيارو 29- جاكوار: 200 سيارة 30- لينكون: 200 سيارة 31- سوبارو: 50 سيارة 32- فولفو: 50 سيارة 33- الفاروميو: 50 سيارة 34- مازيراتي: 30 سيارة 35- استون مارتن: 15 سيارة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد السيارات المباعة في شهر 7 قبل تطبيق ضريبة 15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.