عدد السيارات المباعة في شهر 7 قبل تطبيق ضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – ازداد الطلب بشكل كبير على السيارات خلال شهر يوليو 2020 قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة في 1 أغسطس، وها هي الأرقام توضح قيمة مبيعات كل شركة على حدة في السوق السعودي، علماً أن العلامات الألمانية غير مشمولة كونها لا توفر بيانات رسمية للمبيعات.
- ملحوظة: جميع أرقام المبيعات تقريبية.
1- تويوتا: 78,000 سيارة
2- هيونداي: 50,000 سيارة
3- نيسان: 18,000 سيارة
4- مازدا: 18,000 سيارة
5- شيفروليه: 17,000 سيارة
6- كيا: 14,000 سيارة
7- ايسوزو: 12,000 سيارة
8- شانجان: 11,000 سيارة
9- فورد: 8,000 سيارة
10- سايك “ام جي”: 8,000 سيارة
11- ميتسوبيشي: 6,000 سيارة
12- رينو: 6,000 سيارة
13- لكزس: 6,000 سيارة
14- جمس: 4,000 سيارة
15- هوندا: 4,000 سيارة
16- دودج: 2,500 سيارة
17- سوزوكي: 2,000 سيارة
18- جيب: 2,000 سيارة
19- فيات: 1,000 سيارة
20 – جيلي: 1,000 سيارة
21- لاندروفر: 900 سيارة
22- كاديلاك: 700 سيارة
23- كرايسلر: 500 سيارة
24- هينو: 500 سيارو
25- جينيسيس: 500 سيارة
26- انفينيتي: 400 سيارة
27- بيجو: 400 سيارة
28- رام: 400 سيارو
29- جاكوار: 200 سيارة
30- لينكون: 200 سيارة
31- سوبارو: 50 سيارة
32- فولفو: 50 سيارة
33- الفاروميو: 50 سيارة
34- مازيراتي: 30 سيارة
35- استون مارتن: 15 سيارة
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