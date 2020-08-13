اخبار السيارات

عدد السيارات المباعة في شهر 7 قبل تطبيق ضريبة 15%

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – ازداد الطلب بشكل كبير على السيارات خلال شهر يوليو 2020 قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة في 1 أغسطس، وها هي الأرقام توضح قيمة مبيعات كل شركة على حدة في السوق السعودي، علماً أن العلامات الألمانية غير مشمولة كونها لا توفر بيانات رسمية للمبيعات.

  • ملحوظة: جميع أرقام المبيعات تقريبية.

1- تويوتا: 78,000 سيارة

2- هيونداي: 50,000 سيارة

3- نيسان: 18,000 سيارة

4- مازدا: 18,000 سيارة

5- شيفروليه: 17,000 سيارة

6- كيا: 14,000 سيارة

7- ايسوزو: 12,000 سيارة

8- شانجان: 11,000 سيارة

9- فورد: 8,000 سيارة

10- سايك “ام جي”: 8,000 سيارة

11- ميتسوبيشي: 6,000 سيارة

12- رينو: 6,000 سيارة

13- لكزس: 6,000 سيارة

14- جمس: 4,000 سيارة

15- هوندا: 4,000 سيارة

16- دودج: 2,500 سيارة

17- سوزوكي: 2,000 سيارة

18- جيب: 2,000 سيارة

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19- فيات: 1,000 سيارة

20 – جيلي: 1,000 سيارة

21- لاندروفر: 900 سيارة

22- كاديلاك: 700 سيارة

23- كرايسلر: 500 سيارة

24- هينو: 500 سيارو

25- جينيسيس: 500 سيارة

26- انفينيتي: 400 سيارة

27- بيجو: 400 سيارة

28- رام: 400 سيارو

29- جاكوار: 200 سيارة

30- لينكون: 200 سيارة

31- سوبارو: 50 سيارة

32- فولفو: 50 سيارة

33- الفاروميو: 50 سيارة

34- مازيراتي: 30 سيارة

35- استون مارتن: 15 سيارة

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