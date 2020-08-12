هيونداي تطلق علامة أيونيك الجديدة للسيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي"، عن علامتها التجارية الجديدة أيونيك للسيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات، لتدشن بذلك فصلا جديدا في مجال التنقل الكهربائي يؤكد ريادتها في هذا المجال.
وقالت هيونداي في بيان لها، إن تقديم تجارب وطرازات جديدة
وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستستثمر خبرتها التصنيعية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية لتقديم ثلاثة طرازات مبتكرة تحت العلامة التجارية أيونيك، وذلك خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
ولفتت إلى أن إطلاق علامة أيونيك يأتي استجابة لطلب سوق السيارات الكهربائية العالمي سريع النمو، والذي سرّع من خطط هيونداي بشأن إطلاق السيارات الكهربائية.
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