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هيونداي تطلق علامة أيونيك الجديدة للسيارات الكهربائية

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كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي"،  عن علامتها التجارية الجديدة أيونيك للسيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات، لتدشن بذلك فصلا جديدا في مجال التنقل الكهربائي يؤكد ريادتها في هذا المجال.

وقالت هيونداي في بيان لها، إن تقديم تجارب وطرازات جديدة

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من السيارات الكهربائية تحت العلامة التجارية أيونيك تضع العملاء وحاجاتهم في مركز الاهتمام، وتركز على الحلول المتصلة بنمط الحياة، بحيث تتماشى نماذج أيونيك الكهربائية مع رؤية هيونداي المستقبلية، التي صاغتها تحت شعار "التقدم من أجل الإنسانية".

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستستثمر خبرتها التصنيعية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية لتقديم ثلاثة طرازات مبتكرة تحت العلامة التجارية أيونيك، وذلك خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ولفتت إلى أن إطلاق علامة أيونيك يأتي استجابة لطلب سوق السيارات الكهربائية العالمي سريع النمو، والذي سرّع من خطط هيونداي بشأن إطلاق السيارات الكهربائية.

 

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