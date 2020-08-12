كيا تكشف عن التصميم الجديد لـ"ستينجر"

كتب: باسل الحلواني

نشرت شركة "كيا موتورز" الصور الأولى لسيارة كيا ستينجر المحدّثة، ذات الصالون الرياضية مستقيمة الخلفية.

وتبرز التغييرات في تصميم السيارة مظهرها الشبيه بشخصيتها كسيارة سياحية رياضية، مع تحسين جودة المقصورة الداخلية، وتوفير المزيد من الخيارات لمالكي السيارة بالنسبة للألوان والمواد المستخدمة.

وتحتوي السيارة الجديدة على مجموعة من التحديثات على التصميم الداخلي والخارجي، حيث أضيفت لمسة دراماتيكية جديدة إلى تصميم السيارة الخارجي وأصبحت توفر المزيد من خيارات التخصيص للمشترين، وفي الداخل، باتت ستينجر الجديدة توفر مكاناً أكثر راحة أثناء السفر، مع تصميم متجدد، ومواد ممتازة جديدة، وتحديثات على نظام المعلومات والترفيه.

وقال كريم حبيب، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا: "توفر ستينجر الكثير من الأناقة والراحة والوظائف الممتازة للرحلات الطويلة. الإصدار الجديد قائم على تصميم السيارة السياحية الرياضية الممشوق الذي قدمناه منذ ثلاث سنوات، مع لمسة عصرية وإظهار أكبر لاندفاعها من أجل تحسين حضورها على الطرقات. قمنا بتحديث التصميم الداخلي، لتؤكد الإضافات الشكلية والتكنولوجيا الجديدة الموجودة داخل سيارة ستينجر على موقعها كسيارة سياحية متكاملة.

وتتميز مقدمة ستينجر، بشبك "أنف النمر" الذي تشتهر به سيارات كيا بين الأضواء الأمامية العاكسة متعددة الوجوه بمصابيح LED، مع تصميم جديد وأضواء تشغيل نهارية بمصابيح LED. وتظهر المصابيح الجديدة أكثر ظلمة ورشاقة عندما تكون مطفأة، لتمنح السيارة طابعاً أكثر إيحاءً بالتطور التكنولوجي، مع خطوط الضوء الموجهة بخفة نحو مقدمة السيارة.

وفي مؤخرة السيارة، يُظهر المزيج الرشيق الجديد من المصابيح الخلفية تصميم الأضواء المميز الجديد، والتي تمتد على كامل عرض السيارة

وتتماشى مع شكل الجناح المتين المدمج في غطاء الصندوق الخلفي. ويتألف الغمازين من 10 مصابيح LED منفردة في كل منها، وتنتظم وفق نمط يحاكي مظهر راية رقعة الشطرنج المستخدمة للإشارة إلى نهاية السباقات.

وبإمكان من يشترون الطرازات الأكثر قوة من ستينجر الحصول على مخارج العادم الفضية الأكبر حجماً بالتجويف الأعرض، مع مشتت هواء خلفي ذي مظهر أكثر جرأة مستلهم من أدائها الفائق، ليمنح السيارة مظهراً خلفياً أكثر قوةً.

كما تمت إضافة جنوط ألومنيوم جديدة بقياس 18 و19 بوصة، مع تصاميم متداخلة وهندسية تبرز الطبيعة الرياضية لهذه السيارة السياحية. وتتوفر ستينجر الآن بلون جديد للتصميم الخارجي في العديد من الأسواق حول العالم.

وتتوفر الآن باقتان جديدتان للتصميم الخارجي للمرة الأولى. للطرازات فائقة الأداء في العديد من الأسواق حول العالم، تتوفر "الباقة الداكنة" التي تأتي مع مشتت هواء باللون الأسود اللامع، ورؤوس العادم السوداء عريضة الفجوة، كما إن اسم "ستينجر" على مؤخرة السيارة مشطب باللون الأسود كذلك. وفي أميركا الشمالية، تتوفر "الباقة السوداء"، والتي تتيح لمحبي تخصيص سياراتهم فرصة مضاعفة جماليات سيارة ستينجر عبر مظهر جريء جديد. وتتضمن "الباقة السوداء" عجلات سوداء خفيفة الوزن بلا لمعان بقياس 19 بوصة، وجناح خلفي جديد على غطاء الصندوق الخلفي، مع أغطية المرايا والحواجز الجانبية المعتمة.

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ظلت بنية المقصورة الداخلية في ستينجر

المحدثة بلا تغيير، بما تحتويه من لوحة تحكم ممتازة مركزة على السائق ومساحة تتسع لما يصل إلى خمسة ركاب، فيما شهدت عدة تحسينات مبهرة في جوانب أخرى. وصُممت هذه التحديثات في الشكل والمواد المستخدمة،لتحسن قدرات ستينجر كسيارة سياحية، وتمنحها جوّاً أكثر فخامة.

ويحتوي الجزء السفلي من المقود كسوة معدنية جديدة، تتلاءم مع حواف الكروم المحيطة بشاشة العدادات الرقمية بالكامل بقياس 7.0 بوصة، والتي تم تصميمها بحيث تظهر المعلومات بوضوح تام للسائقين بفضل شاشتها عالية الدقة. أما مرآة الرؤية الخلفية أصبحت بلا إطار، ما يمنحها مظهراً عصرياً ويحسّن الرؤية الخلفية.

وعند اختيار المواصفات المناسبة، تحتوي لوحة التحكم والأبواب درزات جديدة بألوان متباينة، فيما تتوفر وحدة التحكم المركزية بزخرفة من الألومنيوم أو ألياف الكربون؛ وكلاهما يعززان طبيعة المقصورة الرياضية. وتتربع على قمة لوحة التحكم شاشة اللمس المحدثة من كيا بقياس 10.25 بوصة لنظام المعلومات والترفيه ونظام الملاحة، وتبرز من خلال تشطيبات باللون الأسود اللامع في مقدمة لوحة التحكم. كما تحتوي على نظام الإضاءة المتزامنة، والتي تتيح للسائقين الاختيار بين 64 لوناً للإضاءة، كل منها تمنح للمقصورة طابعاً مغايراً تماما.

وتتوفر ستينجر بخيارات جديدة لألوان ومواد المقصورة الداخلية، تختلف باختلاف الأسواق، ويمكن للعملاء في كوريا اختيار باقة "البني الداكن" أحادية اللون، مع مقاعد مكسوة بجلد "نابا" المطرزة بشكل ألماسي، وفي أسواق كيا العالمية تتضمن الخيارات الجديدة الفرش المكسو بجلد نابا المشطب بلون "ساتورن" الأسود، أو الأحمر أو السكري، إلى جانب خياري الجلد والجلد الصناعي المتوفرة سابقاً. وعند اختيار لون "ساتورن" الأسود، تُكسى المقاعد بقماش السويدي الأسود مع درزات حمراء متباينة ضمن أنماط على شكل "سلاسل"، تم تصميمها بشكل يحاكي حزام ساعة اليد.

ستبدأ مبيعات كيا ستينجر الجديدة في كوريا خلال الربع الثالث من 2020، لتتبعها العديد من أسواق كيا العالمية لاحقاً. وستكشف كيا عن المزيد من تفاصيل سيارة ستينجر المحدثة قريباً، بما في ذلك مجموعات نقل الحركة والتكنولوجيا الجديدة.