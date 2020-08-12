لوسيد تكشف عن المدى المذهل لسيارتها الكهربائية إير

الخليج ٣٦٥ نت – تقترب لوسيد المدعومة من السعودية من إطلاق إير 2021 الكهربائية في بداية سبتمبر، وقد أعلنت الشركة لتوها عن مدى الموديل، والذي أدهش المتابعين.

لوسيد إير ستتمتع بمدى 832 كيلومتر لكل شحنة!، وهو الأفضل بهامش واسع لأي سيارة كهربائية، وللمقارنة، تيسلا موديل S نسخة المدى الطويل سجلت 650 كيلومتر.

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سنعلم المزيد عن السيارة وقت تدشينها في التاسع من سبتمبر، وللوقت الحالي نعلم أنها تتمتع بمعدلات أداء ممتازة تسمح لها بالتسارع إلى 96 كلم\س في أقل من 2.5 ثانية بسرعة قصوى 320 كلم\س.

وسيبدأ تسليم لوسيد إير للعملاء في الأسواق العالمية في النصف الأول من 2021.