بنتلي بنتايجا سبيد 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من الكشف عن بنتلي بنتايجا 2021 فيس ليفت، كشفت العلامة البريطانية عن نسخة بنتايجا سبيد فيس ليفت الأعلى أداءً.

وتعتمد بنتايجا سبيد على محرك 12 سلندر تيربو مزدوج 6.0 لتر بقوة 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات وتسارع إلى 100 كلم\س في 3.9 ثانية فحسب بسرعة قصوى 306 كلم\س.

من أكثر ما يميز المحرك الجديد هو تحسن صرفية الوقود بفضل تعطيل 6 سلندرات أوتوماتيكياً عند عدم الحاجة إليهم لتوفير الاستهلاك وخفض العوادم، كما حصلت السيارة على نظام كهربائي جديد 48 فولت ومكابح سيراميكية كربونية اختيارية.

بالنسبة للتصميم الخارجي فهو مشابه لبنتايجا فيس ليفت القياسية بمصابيح جديدة، خاصة المصابيح الخلفية البيضاوية اللافتة للنظر، مع تحديث المصدات الأمامية والخلفية كذلك وإضافة جنوط 22 إنش.

وستحصل بنتايجا سبيد 2021 على شاشة لمسية 10.9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادت رقمية جديدة، كما تقدم بنتلي حزمة سوداء لإضافة لمسات سوداء براقة أو كربونية في مختلف أنحاء الداخلية والخارجية، مثل الجنوط وأنابيب العادم وحدائد السقف وغيرها.

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