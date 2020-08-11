بتخفيضات تصل إلى 11 ألف جنيه.. نيسان تطرح قشقاي 2021 في مصر

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن طرح موديل 2021 من سيارتها نيسان قشقاي، مع تخفيض أسعارها مقارنة بموديل 2020.

ووفقاً لعدد من موزعي نيسان، تصل قيمة التخفيض الذي أقرته "نيسان موتور إيجيبت"، على أسعار "قشقاي" موديل 2021

إلى 10900 جنيه.

وزودت نيسان قشقاي التي تتوافر في السوق المصرية بـ 4 فئات من التجهيزات، بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة 1,2 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، ويزأر بقوة 115 حصان،

ويصل عزم الدوران لـ 165 نيوتن/متر.

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ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بنيسان، فإن أول فئتين من السيارة حصلتا على تخفيض قدره 10900 جنيه، أما الفئة الثالثة فتم تخفيضها بمبلغ 9900 جنيه، فيما لم تعلن الشركة عن أسعار الفئة الرابعة من قشقاي 2021.

ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات نيسان قشقاي 2021 في مصر: