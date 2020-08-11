تعرف على الفرق بين السائق المتمرس عن قليل الخبرة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد كثير من الأشخاص أنهم بعد تلقيهم دروس التعليم والتدريب الخاص بقيادة السيارات، واجتيازهم امتحانات القيادة وحصولهم على رخصة القيادة أنهم أصبحوا سائقين متمرسين وينعكس هذا الأمر على أسلوب قيادتهم، حيث يقودون بتهور كبير مما يعرضه للحوادث.

التصرف الصحيح هو أن يعتبر السائق نفسه حتى وأن كان متمرس في القيادة أنه لا يزال مبتدئ قليل الخبرة، وذلك تماشيا مع مبدأ القيادة الشهير “التعلم المستدام”.



ومعنى مبدأ “التعلم المستدام” هو أن يتقبل السائق المتمرس والسائق قليل الخبرة أيضاً أنهم في حاجة مستمرة لتطوير أنفسهم في طرق القيادة لاكتساب خبرات أكثر، تساعدهم على الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين وعدم التعرض للحوادث.

ولقد قامت مؤسسة الأبحاث العلمية SRF بعقد مقارنة بين السائقين تبيّن فيها أن هناك فروقات واضحة بين السائق قليل الخبرة وبين السائق المتمرس، ونستعرض لكم فيما يلي هذه الفروقات.

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– السائقين قليلي الخبرة ينظرون بكثرة إلى ناحية اليمين في اتجاه حركة السيارة، ويعود السبب في ذلك لأنهم غير واثقين من موضع السيارة على الطريق.

– يتعرض السائقين قليلي الخبرة إلى الحوادث بنسبة أكبر من غيرهم.

– فترة ردة فعل السائقين قليلي الخبرة هي أطول مقارنة بردة فعل السائقين المتمرسين.

– نزعة التسابق والرعونة طاغية لدى السائقين قليلي الخبرة الشباب، في حين يتمتع السائقون ذو الخبرة بسيطرة أفضل على السيارة.