موجز الخليج 365 للسيارات.. جديد إنفينيتي وشاحنة تويوتا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



أشعلت شركة إنفينيتي اليابانية سوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV الكوبيه، بإعلانها الموعد الرسمي لسيارة خارقة تنتمي لهذه الفئة من السيارات، وقالت الشركة إنها ستكشف النقاب عن أيقونتها QX55 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV الكوبيه، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

أعلنت مجموعة هيونداي موتور عن تطويرها لتقنيات جديدة تحسن جودة الهواء في المركبات وتوفر بيئة داخلية أكثر متعة وانتعاشا للركاب، وكشفت هيونداي عن ثلاث تقنيات جديدة لتكييف الهواء هي: After-Blow و Multi-Air Mode و Fine Dust Indicator، قدمتها الشركة في استجابة للقلق المتزايد بشأن جودة الهواء.

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باتت سيارات التاكسي التي يقودها "روبوت" في شنغهاي الصينية تستقطب الكثير من المستخدمين المتعطشين إلى اختبار هذه التكنولوجيا بعدما أطلقتها "ديدي تشاشينغ" (أوبر الصينية) في يونيو/ حزيران الماضي.

يمكن أن توفر صناديق السقف للسيارة مساحة تخزين إضافية عند الحاجة إليها، لكن قبل شراء صندوق السقف يجب التحقق من الموديل المناسب للسيارة، كما يلزم معرفة أنه يغير من سلوك السيارة على الطريق ومعدل استهلاكها من الوقود.

أعلنت شركة تويوتا عن القدرات الخاصة لنسخة 2021 من شاحنتها المميزة "تاكوما"، والتي تعتبر من أفضل الشاحنات المطروحة بالأسواق ضمن فئات "بيك – أب"، وعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات الشاحنة، وشمل ذلك الكشف عن قدرات المحرك والفئات المتنوعة التي تتوفر منها بالأسواق، وما تتمتع به من تقنيات، ومعدل الأوزان القادرة على حملها.

سعيا منها لإنعاش موديلاتها التابعة لفئة VAN، قدمت شركة كرايسلر للأسواق نسخة 2020 الجديدة من طراز (Voyager) الذي تحاول من خلاله منافسة طراز دودج Grand CaravanK وعرض موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات مواصفات وقدرات طراز كرايسلر الجديد، شملت قوة المحرك والتكلفة التي يتوفر بها في الأسواق.