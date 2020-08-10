كيف تهرب ستيف جوبز من وضع لوحات لسيارته دون عقاب قانوني؟

الخليج ٣٦٥ نت – ستيف جوبز، مؤسس أبل الشهير، صرح مرة أنه يرفض وضع ألواح الترخيص على سيارات مرسيدس التي يقودها، ولاحقاً علمنا أن السبب هو استغلاله لثغرة في قوانين ولاية كاليفورنيا لتراخيص السيارات.

جوبز كانت له علاقة حميمية خاصة مع سيارات مرسيدس AMG كوبيه، وقد صرح مرة: “أنا لا أرغب في وضع ألواح تراخيص حتى لا يتبعني الناس”، وعند سؤاله أن عدم وضع لوحة قد يلفت النظر إليه أكثر، أجاب: “غالباً هذا صحيح.. هل تعلم لماذا لا أضع لوحة ترخيص؟ .. لأني لا أمتلك واحدة”.. وهي إجابة غامضة خلاصتها أن جوبز يكره ألواح التراخيص.

إذن كيف تمكن من عدم وضعها على سياراته بدون معاقبة قانونية؟ .. الإجابة هي أن ولاية كاليفورنيا تسمح بفترة 6 أشهر عند اقتناء سيارة جديدة قبل وضع لوحة ترخيص دائمة عليها.. لذا قام جوبز باتفاق مع إحدى شركات تأجير السيارات لتغيير سيارته كل ستة أشهر، وبالتالي لم يضطر أبداً لوضع لوحة ترخيص دائمة عليها!َ