“كيا موتورز” تكشف عن سونيت: السيارة الرياضية متعددة الأغراض المدمجة المصنوعة في الهند لكل العالم

سيارة سونيت توفر طراز ديزل بناقل سرعة أتوماتيكي بست سرعات، هو الأول في فئته، إلى جانب خيارات متنوعة من مجموعات نقل الحركة

ناقل الحركة اليدوي الذكي الفريد من نوعه من أجل قيادة خالية من الإرهاث

سيارة تم تطويرها من الصفر لتحقق معايير مرتفعة جديدة في جوانب التصميم والتكنولوجيا والديناميكيات والأمان

أحدث منتجات كيا المصنوعة في الهند للأسواق العالمية بعد سيارة سيلتوس

أكثر من 30 ميزة هي الأفضل في فئتها

تصميم جريء ومميز يعكس شخصية كيا القوية في التصميم من أجل العملاء النشطاء والشباب

توفر طراز GT-Line الرياضي الأول من نوعه في هذه الفئة من السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “كيا موتورز” عن سيارة كيا سونيت الجديدة عالمياً عبر عرض تقديمي رقمي، وتعد سونيت أحدث سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض المدمجة المخصصة للمدن، وأحدث منتجات أسواقها العالمية المصنوعة في الهند، حيث يتم إنتاجها في معمل كيا المتطور في أنانتابور، في ولاية أندرا برديش الهندية. ومع سيارة سونيت الجديدة، تدخل “كيا موتورز” فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة (Compact SUV)، وتضع معايير جديدة بما تقدمه من ميزات هي الأفضل في هذه الفئة.

وجاء الإطلاق العالمي للسيارة الجاهزة للإنتاج بعد الكشف عالمياً عن تصميم سيارة سونيت في معرض دلهي للسيارات في فبراير 2020، وستبدأ مبيعات السيارة الجديدة قريباً في الهند، لتتبعها العديد من أسواق كيا العالمية.

وقال هو سانغ سونغ، رئيس شركة “كيا موتورز” ورئيسها التنفيذي: “شركة ‘كيا موتورز‘ مستمرة في إثبات نفسها عالمياً من خلال المنتجات المميزة بتصاميمها الفريدة وجودتها عالمية المستوى، إلى جانب ‘القدرة على الإدهاش‘. كل ما تحتويه سونيت الجديدة كلياً حصري بسيارات كيا، ومن المؤكد أنها ستحقق المتعة لكل من السائقين والركاب. بفضل أسلوب تصميمها الجريء والمعاصر، وديناميكاتها التي تزيد من متعة القيادة، وأحدث الميزات التكنولوجية المتقدمة من كيا، لتساهم سونيت الجديدة بشكل كبير في تحقيق طموحاتنا بأن نكون العلامة التجارية المفضلة لمختلف العملاء، خصوصاً جيل الألفية والأجيال الأصغر سناً. سيارة سونيت الجديدة تلبي العديد من الحاجات في سوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض الآخذة في النمو، سواءً داخل الهند أم خارجها، وستجذب عدداً أكبر من العملاء إلى علامة كيا”.

ومن جانبه قال كوكهيون شيم، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة “كيا موتورز” الهند: “إننا متحمسون جداً لتقديم سيارة سونيت التي صنعت في الهند لللأسواق العالمية. بعد نجاح سيارتي سيلتوس وكرنفال، نحن واثقون من أن كيا ستحقق تغييراً جذرياً في قطاع جديد من أسواق السيارات في الهند بسيارة سونيت، وذلك عبر تلبية الحاجات والتطلعات غير المتحققة للعملاء. تم تصميم وتطوير كيا سونيت لتوفر أفضل تجربة في فئتها لناحية الجودة والتصميم والتكنولوجيا والميزات المختلفة وسهولة القيادة، ولتجذب طيفاً واسعاً من العملاء في مختلف القطاعات. سيتم إنتاج سيارة سونيت في معملنا المتطور في أنانتابور لتحقق معايير كيا العالمية بشكل تام، ونحن واثقون من أنها ستلقى استقبالاً حماسياً من قبل العملاء الجدد والعملاء الحاليين الأوفياء لعلامتنا التجارية على حد سواء”.

وتجمع سونيت الجديدة كلياً شخصية كيا المثيرة في التصميم، مع مظهر فاخر مفعم بالشباب لتحقيق حضور مميز على الطرقات. وتأتي سيارة سونيت بشكل ديناميكي ضمن هيكل مدمج شديد الثقة، وتتسم بمجموعة من الميزات الشكلية التي تجعلها تبرز بين السيارات الأخرى على مختلف الطرقات حول العالم. وهذا يتضمن شبك “أنف النمر” الأمامي المشهور من كيا، إلى جانب أضواء التشغيل النهارية بشكل “نبض القلب” ومصابيح LED، مع لوح أمامي مضاد للانزلاق تحتها. وتم تحسين مظهرها الرياضي العام عبر تصميم وبنية فريدين للدعامة الخلفية، تتوافق مع الزجاج الخلفي الملتف، كما يتكرر تصميم “نبض القلب” بمصابيح LED في الأضواء الخلفية.

وصُمّمت سيارة سونيت من الداخل بما يسعد السائق، وذلك من خلال واجهة مستخدم حسنة الترتيب والاتصالات وسهلة الاستخدام لكل من نظام المعلومات والترفيه والعدادات، إلى جانب مواد ممتازة في مختلف أنحاء المقصورة. وعلى الرغم من الأبعاد الداخلية الصغيرة نسبياً، فإن مقصورة سونيت توفر مساحة رحبة ومريحة لكل الركاب.

وسوف تتوفر سيارة سونيت بعدة خيارات لمجموعة نقل الحركة تناسب مختلف المتطلبات في هذه الفئة، حيث يتوفر خياران من محركات البنزين، وهما محرك “سمارت ستريم” (Smartstream) رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر ومحرك الحقن المباشر بالشحن الطوربيني (T-GDi) بسعة 1.0 لتر، إلى جانب محرك الديزل مع الحقن المباشر بالوصلة المشتركة (CRDi) بسعة 1.5 لتر. وتتوفر هذه المحركات بخمس خيارات لناحية ناقل السرعة، تتضمن ناقل السرعة اليدوي بخمس وست سرعات، وناقل السرعة الأتوماتيكي DCT سهل الاستخدام بسبع سرعات وناقل السرعة الأتوماتيكي بست سرعات، إلى جانب ناقل سرعة “سمارت ستريم” اليدوي الذكي (iMT) الجديد بست سرعات، والذي يمثل تطوراً تكنولوجياً كبيراً حققته كيا، حيث يوفر قيادة خالية من الإرهاق بفضل غياب دواسة القابض، مع الحفاظ على التحكم الممتاز الذي يرافق ناقل السرعة اليدوي التقليدي. وللمرة الأولى في هذه الفئة من السيارات، تتوفر سيارة سونيت ذات محرك الديزل بسعة 1.5 لتر بناقل سرعة أتوماتيكي سداسي السرعات.

وتم ضبط ديناميكيات ونظام التعليق في سيارة سونيت من قبل مهندسي كيا كي ترتقي لمستوى تصميمها وطابع سيارات كيا الرياضي والشاب، ما يجعل قيادتها أكثر متعة لمحبي السيارات.

كما ستتوفر سيارة سونيت بطرازين، لتلبية متطلبات الشريحة الأوسع من العملاء، وذلك مع طراز GT-Line الذي يحسّن من الطابع الرياضي لسيارة سونيت من أجل محبي السيارات، عبر مختلف عناصرها التصميمية والتشغيلية، من الداخل ومن الخارج. وتضيف طرازات GT-Line جرعة رياضية إضافية لسيارة سونيت وتبرز حضورها الديناميكي على الطرقات.

إضافة إلى ذلك، تحتوي سيارة سونيت على عدة ميزات هي الأولى في فئتها، لتحقق درجات قصوى من الراحة والملاءمة والأمان ومتعة القيادة للعملاء. وتتضمن:

شاشة لمس عالية الدقة بقياس 10.25 بوصة (26.03 سم) هي الأكبر والأفضل في فئة السيارات هذه مع نظام الملاحة وتحديثات الازدحام المباشرة

منقي الهواء الذكي مع الحماية من الفيروسات

نظام صوت “بوز” (BOSE) بسبع مكبرات صوت مع مضخم الصوت

تهوية مقعدي السائق والراكب الأمامي

إضاءة LED المتزامنة مع الصوت

تشغيل المحرك عن بعد لكل من ناقلات السرعة الأتوماتيكية واليدوية عبر المفتاح الذكي (Smart Key)

تحديثات الخرائط باستخدام الاتصال الدائم (OTA)

وضعيات متعددة للقيادة وقوة الجر والتحكم بالاحتكاك للطرازات الأتوماتيكية

الشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية مع آلية التبريد

تعد سيارة كيا سونيت الجديدة كلياً دليلاً على تركيز كيا المستمر على ابتكار وتقديم المنتجات المكرسة للعملاء، حيث تستهدف الجيل الشاب المحب للتكنولوجيا من ذوي التطلعات الكبيرة والاتصالات المستمرة. وسيتم إطلاق سونيت في الهند خلال موسم الأعياد في البلاد، وبما يتوافق مع تعهد “كيا موتورز” الهند بتقديم منتج جديد كلياً كل ستة إلى تسعة أشهر.

أبرز الميزات

تم تطوير وهندسة سيارة سونيت الجديدة من الصفر عبر التعاون بين “كيا موتورز الهند” ومقرات قسم التطوير والأبحاث العالمي لشركة كيا في كوريا الجنوبية، وبُنيت سيارة سونيت بما يتوافق مع بيانات السوق المعمقة من الهند، خصوصاً فيما يتعلق بخصائص التصميم والمحرك وناقل السرعة، وسمات نظام التعليق، والميزات التكنولوجية المتطورة التي توفرها. ومرت سيارة سونيت باختبارات موسعة على الطرقات في الهند، حيث غطت الاختبارات التي نفذها المهندسون الهنود والكوريون الجنوبيون باستخدام نماذج سيارة سونيت أكثر من 100,000 كيلومتر، وشملت مختلف التضاريس ووضعيات القيادة والظروف الجوية. وجاءت النتيجة سيارة رياضية متعددة الأغراض مدمجة ذات تصميم يلفت الأنظار على الطرقات، وهندسة تضمن متعة القيادة، وبنية ذات جودة رائدة عالمياً، وملاءمة وراحة وأمان وميزات فريدة في فئتها.

التصميم

التصميم الشبابي والحيوي لسيارة كيا سونيت هو نتيجة جهد مشترك بين مركز تصميم كيا في ناميانغ في كوريا الجنوبية وفريق التصميم الموجودة في الهند. وكان العالم قد شهد دخول كيا إلى سوق السيارات متعددة الأغراض المدمجة لأول مرة في معرض دلهي للسيارات في فبراير 2020، حيث تم استعراض تصميم سيارة سونيت الذكي الملائم للمدن. وكان المطلوب من النموذج الجاهز للإنتاج أن يكون ذا تصميم مميز في هذه الفئة شديدة التنافسية، وأن يتمتع بمظهر رياضي وشبابي. والتصميم الخارجي لسيارة سونيت شديد التميز ليس فقط في فئتها، بل بين سيارات الدفع الرباعي بشكل عام، فهو مستوحى من اتجاهات التصميم العصرية، إلى جانب استلهامه تراث وثقافة الهند.

وتظهر نقاط قوة تصاميم كيا الحائزة على الجوائز بجلاء في سيارة سونيت، فكل تفاصيلها تتمتع بميزات سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض، وتشدد على شخصية العلامة التجارية المتسمة بالثقة والشباب والطابع الرياضي، عبر توجه تصميمي يتخطى المعتاد. وجاءت النتيجة تصميماً مذهلاً لهذه السيارة، مع حضور لا يقاوم على الطرقات، كي تلفت الأنظار في مختلف البلدان حول العالم.

في مقدمة السيارة، تمت إعادة تصور شبك “أنف النمر” – التصميم الذي تعرف به سيارات كيا – بما يلائم شخصية سيارة سونيت، وتحيط به أضواء التشغيل النهارية بشكل “نبض القلب” ومصابيح LED، وألواح منع الانزلاق الأمامية الأنيقة، التي تبرز طبيعة سيارة سونيت المتينة. وداخل “أنف النمر”، بنمطه الألماسي الأنيق المصنوع من الكروم، تبرز النقشات الشبكية المميزة التي تتميز بتصميمها الهندسي ثلاثي الأبعاد، والمستوحى من أبراج السلالم الشهيرة في الهند. كما يستلهم تصميم الشبك الأمامي السمات التاريخية الفريدة للهند في الرياضيات والعلوم والهندسة المعمارية.

ويضفي المظهر الجانبي للسيارة طابعاً قوياً ورياضياً بفضل شكل غطاء المحرك والمصد، مع دفع الجزء الخلفي من غطاء المحرك إلى الوراء من أجل مظهر منتصب، مع الدعامة الأمامية شديدة الميلان وخط السقف المقوّس اللذين يعززان هذا المظهر. وفي الخلف، تضفي مصابيح LED الخلفية بشكل “نبض القلب”ـ مع زخرفتها الفريدة العاكسة، على سيارة سونيت حضوراً أكبر ومظهراً أوسع. كما تشمل المزايا الإضافية في الخلف تصميم مخرج العادم الرياضي المزدوج، ولوح منع الانزلاق الخلفي المزود بزعانف تشتيت الهواء.

وتعتبر أضواء سيارة سونيت ذات مظهر فريد يتميز عن كل السيارات الأخرى في ذات الفئة، فالأضواء الأمامية ذات الشكل الألماسي تؤطر “وجه” السيارة، مع أضواء التشغيل النهارية بشكل “نبض القلب” والغمازات المدمجة فيها، إلى جانب مصابيح LED الخلفية المماثلة لها، والتي تجعل شخصية سونيت الجامحة أكثر حيوية وبروزاً في تصميمها. وتستند السيارة على جنوط عجلات ذات مظهر حاد بقطع كريستالي وقياس 16 بوصة وشكل مستوحى من السباقات، ما يمنح سيارة سونيت مظهراً عاماً قوياً ومتيناً ورياضياً، مع حضور دينامكي يسهل تمييزه.

إضافة إلى ذلك، تتوفر سيارة سونيت بما يصل إلى ثماني خيارات أحادية اللون وثلاث خيارات ثنائية اللون للتصميم الخارجي.

كما ستتوفر سيارة سونيت بطرازين، مع طراز GT-Line رياضي الطابع، والتي يعد تعبيراً واضحاً عن شخصية كيا وتوجهاتها الفاخرة، ويلائم العملاء الذين يرغبون بجرعة إضافية من الطابع الرياضي والفخامة والأمان والحضور المميز في سيارة سونيت الخاصة بهم.

المقصورة الداخلية

تتميز سيارة سونيت بمقصورة متطورة وحيوية مع لوحة عدادات سلسة وواضحة لجذب العملاء الشباب دائمي الاتصال بمختلف الشبكات، وتتميز هذه المقصورة بمظهر حديث وديناميكي وجريء، مع مراعاة راحة السائق والركاب. ويساهم الترتيب الذكي للمقصورة في تحرير مساحة كبيرة للساقين والرأس والأكتاف لجميع الركاب، إلى جانب الصندوق الخلفي الكبير.

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وتوفر لوحة التحكم المركزية الأنيقة والمبسطة إحساساً بالتطور التكنولوجي، مع سهولة استخدام العديد من ميزات سونيت الفريدة في فئتها. وتم إكساء مختلف أجزاء مقصورة سونيت بمواد عالية الجودة، مع لوحة التحكم ذات العديد من التفاصيل الفريدة. وتم تشطيب طرازات GT-Line بدرزات حمراء متباينة على عجلة القيادة والمقاعد ومسند الذراع في الباب، بينما تضيف عجلة القيادة ذات الشكل نصف الدائري المزيد من الجاذبية الرياضية. كما تعد تهوية مقاعد السائق والراكب الأمامي فريدة من نوعها في هذه الفئة من السيارات، ما يعزز فلسفة “القدرة على الإدهاش” الخاصة بعلامة كيا.

وفي وسط لوحة التحكم، تتربع شاشة لمس عالية الدقة هي الأكبر في هذه الفئة بقياس 10.25 بوصة (26.03 سم) مخصصة لنظام الترفيه والمعلومات والملاحة، تؤكد على موقع كيا المتقدم في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة. إضافة إلى ذلك، تقدم لوحة العدادات بقياس 4.2 بوصة (10.66 سم) المعلومات الهامة للسائق بألوان مريحة ووضوح كبير، مثل تعليمات الملاحة المفصلة، ونظام “هايلاين” لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، واختيار وضعية القيادة والجر.

وتسعى سيارة سونيت إلى إسعاد كل ركابها، حيث توفر أجواء تشبه الحفلات الموسيقية، وذلك لكونها السيارة الوحيدة في فئتها التي تقدم الجودة الصوتية الخاصة بعلامة “بوز” (Bose)، من خلال نظام صوت ممتاز مؤلف من سبع مكبرات صوت مع مضخم صوت. كما تحتوي السيارة على إضاءة LED المتزامنة مع الصوت، والتي تقدم مستوى غير مسبوق من التخصيص في فئتها، بالإضافة إلى ميزة الشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية مع آلية التبريد الحصرية بسيارة سونيت.

إضافة إلى ذلك، ولضمان سلامة السائقين وأحبتهم، تم تجهيز سيارة سونيت بنظام منقي الهواء الذكي مع الحماية من الفيروسات، حيث تتفرد سونيت بهذه الميزة عن السيارات الأخرى في فئتها، وتضع معياراً جديداً للتميز في هذه الفئة. ويحتوي نظام منقي الهواء الذكي على مستويين من تنقية الهواء: الأول هو تنقية الهواء باستخدام فلاتر HEPA التي تحقق مستوى N29 من التنقية، والمصنوعة باستخدام تكنولوجيا الترابط الأيوني النانوي لكبريتيد النحاس، لتزيل الشوائب والجراثيم من المقصورة، أما المستوى الثاني من تنقية الهواء فيتم تحقيقه باستخدام مصابيح LED ذات الأشعة فوق البنفسجية (UVC)، والتي أثبتت علمياً قدرتها على قتل الجراثيم والفيروسات. وهكذا لا يزيل هذا النظام الشوائب بكفاءة فحسب، إنما يقتل الجراثيم والفيروسات أيضاً أثناء تنظيفه للهواء.

مجموعة نقل الحركة والأداء

تأكيداً على “القدرة على الإدهاش” لدى كيا، تتوفر لسيارة سونيت مجموعة مبهرة من خيارات مجموعة نقل الحركة بالنسبة لفئتها. حيث تتوفر ثلاث خيارات محركات مختلفة وخمسة خيارات لناقل السرعة، ما يوفر خيارات كثيرة للمحرك وناقل السرعة تلائم أي عميل تقريباً في هذه الفئة من السيارات. وتتوفر سيارة سونيت بواحد من محركي بنزين؛ محرك “سمارت ستريم” رباعي الأسطوانات القوي بسعة 1.2 لتر، ومحرك الحقن المباشر بالشحن الطوربيني (T-GDi) بسعة 1.0 لتر، إلى جانب محرك الديزل بالحقن المباشر بالوصلة المشتركة (CRDi) شديد الكفاءة.

وتتوفر سونيت بخمس خيارات لناحية ناقل السرعة: ناقل السرعة اليدوي بخمس وست سرعات، وناقل السرعة DCT الأتوماتيكي سهل الاستخدام بسبع سرعات، وناقل السرعة الأتوماتيكي بست سرعات، إلى جانب ناقل السرعة “سمارت ستريم” اليدوي الذكي (iMT) الجديد بست سرعات. إضافة إلى ذلك، توفر طرازات سونيت الأتوماتيكية وضعيات متعددة للقيادة وقوة الجر والتحكم بالاحتكاك من أجل المزيد من الملاءمة وثقة السائق والأمان.

ويتوفر محرك الديزل بسعة 1.5 لتر بناقل سرعة يدوي بست سرعات، وناقل سرعة أتوماتيكي بست سرعات، الأمر الفريد من نوعه في هذه الفئة من السيارات حتى الآن، ما يمكّن سائقي طرازات الديزل من الاستمتاع بالقيادة بقدم واحدة، مستفيدين من راحة وملاءمة ناقل السرعة الأتوماتيكي.

“سمارت ستريم” iMT سداسي السرعات

سيارة سونيت مجهزة بصندوق تروس فريد من نوعه، يحقق التوازن بين التحكم والراحة، حيث سيعيد ناقل السرعة اليدوي الذكي “سمارت ستريم” تعريف تجربة القيادة في الهند. وناقل السرعة iMT فريد من نوعه لكونه لا يحتوي على دواسة القابض، مع وجود مقبض نقل الحركة اليدوي. حيث يتم إرخاء القابض إلكترونياً حين ينوي السائق تغيير السرعة باستخدام المقبض، ويعود القابض للاتصال حين يكتمل الانتقال إلى السرعة المطلوبة. ويقوم حساس برصد حركة مقبض نقل الحركة ويرخي القابض بسلاسة، وعندما يتم نقل التروس، يعود القابض للاتصال مع إتمام الانتقال إلى السرعة المطلوبة.

وتمت برمجة حساس نية نقل السرعة بحيث لا يتم تفعيله مع الحركات الصغيرة، أي حين تصطدم يد السائق بمقبض نقل الحركة مثلاً. بدلاً من ذلك، يرسل الحساس الإشارة المطلوبة فقط حين يتجاوز تحريك المقبض العتبة المحددة. في النتيجة، يمكن للسائق قيادة هذه السيارة كسيارة ذات ناقل سرعة يدوي، بدون الحاجة لاستخدام دواسة القابض. وتم اختبار هذا النظام بشكل مطوّل على الطرقات الهندية في ظروف القيادة الاعتيادية في الهند، وتمت برمجته ليوفر السلاسة والانسيابية وتجربة القيادة الممتعة.

أبرز ميزات ناقل السرعة “سمارت ستريم” سداسي السرعات iMT

إرهاق أقل للسائق: لا حاجة لاستخدام دواسة القابض، خصوصاً في الازدحام وما يتطلبه من توقف متكرر

حياة أطول للقابض: بفضل توجيهه إلكترونياً، لا توجد احتمالات للضغط على القابض

قيادة أسلس: إطلاق القابص يحصل بسلاسة، ما يتيح تغييراً يدوياً سلساً للتروس

إضافة لذلك، تمت هندسة ناقل السرعة iMT بعناية وتجهيزه لمختلف ظروف القيادة. على سبيل المثال، عند بداية صعود التلة، تمنع آلية التحكم بدورات المحرك السيارة من التدحرج إلى الخلف، كما تمت برمجة صندوق التروس المبتكر هذا للمماطلة عندما يتم تحويله إلى ترس مرتفع مع السرعات البطيئة. هذا النظام سهل الاستخدام وذو خصائص مألوفة للسائقين على مختلف مستوياتهم.

القيادة والتوجيه

التزاماً بشخصية علامة كيا الرياضية والجريئة والشبابية، تم ضبط خصائص القيادة في سيارة سونيت لتوفر تجربة ممتعة خلف المقود لمحبي السيارات، إذ تم صقل كل من إعدادات نظام التعليق والتغذية الراجعة من التوجيه المعزز المدعوم كهربائياً، بحيث توفر تجربة قيادة رياضية، وتقدم الكثير من المعلومات الضرورية للسائق.

وتم ضبط آليات القيادة والتوجيه من قبل مهندسي كيا في مقرات قسم الأبحاث والتطوير في ناميانغ في كوريا، وفي مركز التطوير الخاص بالشركة في أنانتابور، في أندرا برديش الهندية. وتمت قيادة وتجربة نماذج سونيت على مسافة تزيد عن 100,000 كيلومتر على الطرقات الهندية، وضمن ظروف متنوعة، ما أدى لقيادة ممتازة الاستجابة وراحة مرتفعة، دون التنازل عن شخصية السيارة الرياضية.

الأمان

تكتسب سلامة العملاء أهمية كبرى في شركة “كيا موتورز” عالمياً، لذلك تمت صناعة أكثر من ثلثي هيكل سيارة سونيت من الصلب المتين وشديد المقاومة، ما أدى لبنية قوية وخفيفة الوزن في الوقت نفسه. إلى جانب ذلك، عملت كيا على ضمان أن تتمتع كل رحلة بسيارة سونيت بأكبر قدر ممكن من الاسترخاء والأمان، وذلك بفضل مجموعة من ميزات الأمان التي تتوافق مع دعائم كيا الخمسة لميزات الأمان: النشطة، والخاملة، والصحية، والآمنة، وسهلة الصيانة. ومن بين ميزات الأمان الأساسية لسيارة سونيت: