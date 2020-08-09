10 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار إيجل 580

كتب: باسل الحلواني رفعت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DSFK الصينية في السوق المصرية، أسعار سياراتها الرياضية متعدة الاستخدامات SUV " إيجل 580". 580". وبحسب المنشور على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن مقدار الزيادة الجديدة بلغت حوالي 10 آلاف جنيهاً. الجديدة بلغت حوالي 10 آلاف جنيهاً. وتتوافر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 سباعية المقاعد، في مصر، بفئة واحدة من التجهيزات، ويوضح الجدول التالي سعر السيارة قبل وبعد الزيادة الجديدة. Advertisements

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