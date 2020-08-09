هيكل مرسيدس اس كلاس 2021 يظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مجموعة صور تكشف عن هيكل مرسيدس اس كلاس 2021 المنتظر تدشينها في سبتمبر، وتبدو الصور أنها أثناء عملية تجميع السيارة في منشآت الصانع الألماني، والآن نترككم مع أهم المعلومات عن السيدان الفاخرة اس كلاس.

ما هي إس كلاس؟

هي السيدان الرائدة في مجال مرسيدس، ولطالما قامت العلامة بتدشين أحدث تقنياتها ومزاياها الفاخرة في الإس كلاس، وهو ما سيستمر مع الجيل الجديد.. وستعتمد السيارة على منصة MRA الجديدة كلياً وستتوفر بقاعدة عجلات عادية وطويلة ونسخ AMG ومايباخ وجارد وبولمان مدرعة، ولكن لن تطرح مرسيدس نسخ كوبيه وكشف هذه المرة.

وقد ازداد حجم السيارة بدون التأثير على أدائها بفضل تحسين نظام التوجيه الخلفي وزيادة الزاوية بـ 10 درجات لتحسين المناورة والانعطاف.

كيف سيتغير الشكل الخارجي؟

الجيل الجديد لن يحصل على تحديثات جذرية للتصميم الخارجي حيث تميل مرسيدس للتحديثات الشكلية الهادئة، والتي تشمل هنا تغيير المصابيح الخلفية وشكل مقابض الأبواب وبعض التغييرات لتحسين ديناميكية الجسد وصرفية الوقود.

المحركات

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إس كلاس الجديدة ستحصل على مجال واسع من المحركات الذي يشمل محركات 6 سلندر و8 سلندر و12 سلندر مخصصة لمايباخ، بالإضافة إلى نسخة هجينة بالقابس تجمع بين محرك 6 سلندر تيربو 3.0 لتر ومحرك كهربائي بقوة 503 حصان ومدى كهربائي صافي 100 كيلومتر.

السعر؟

من المتوقع أن إس كلاس الجديدة ستكون أغلى بشكل معتبر من الموديل السابق مع إضافة كل التقنيات الجديدة.. مع العلم أن الموديل الحالي يبدأ من 94,250 دولار أمريكي (353,000 ريال).