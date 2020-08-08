بالصور.. المواصفات الكاملة لنيسان روج سبورت 2020

قدمت شركة نيسان اليابانية المصنعة للسيارات نسخة 2020 الأحدث من طراز روج سبورت Rogue Sport، سعيا منها لتقديم فئة متوسطة الحجم ما بين طراز Rogue و طراز Kicks.

وقام موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات بعرض مواصفات وقدرات النسخة الرياضية Rogue Sport من نيسان، لعام 2020، وشمل ذلك الحديث عن قدرات محركها والفئات المتوفرة منها للبيع.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالحديث عن أبرز التعديلات التي أجرتها نيسان على نسخة 2020 من هذا الطراز المميز، وأفاد بأن أبرز ما أضيف له حديثا، كشافات أمامية LED، بالإضافة لتوفر الطراز بألوان جديدة للبيع من ضمنها لون Nitro Lime Metallic ولون Monarch Orange Metallic.





الأسعار

أما عن التكلفة التي يتوفر بها طراز نيسان Rogue Sport فإنه يتوفر للبيع بـ 3 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة S وتتوفر بسعر 24,335 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم SV تتوفر بسعر 25,845 ألف دولار، والفئة الأعلى من ضمن فئات الطراز هي فئة SL وتتوفر بسعر 29,545 ألف دولار.





المحرك

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، إمكانيات المحرك الذي تتوفر به نسخة 2020 من طراز نيسان Rogue Sport، وهو محرك ذو اربعة اسطوانات ينتج قوة 141 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي من فئة CVT.

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استهلاك الوقود

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" معدل استهلاك طراز نيسان للوقود، وقال إن الفئة الافتتاحية منه تستهلك جالونا واحدا لكل 25 ميلا تقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 32 ميلا تقطعهم على الطريق السريع، وجالونا واحدا لكل 28 ميلا مجتمعين ما بين الطريقين.

في حين تتوفر منه نسخة تعمل بنظام دفع خلفي، تستهلك جالونا واحدا لكل 24 ميلا تقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 30 ميلا تقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 27 ميلا تقطعهم ما بين الطريقين متجتمعين.





التقنيات

وكشف موقع "كار أند درايفر" عن أن طراز نيسان Rogue Sport يضاف له من الداخل مجموعة مميزة من القدرات التقنية، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، يدعمها نظام تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ووصف الموقع نظام السيارة المعلوماتي بأنه من أبسط الأنظمة المعلوماتية التي يمكن التعامل معها ضمن السيارات المطروحة من نفس الفئة.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لطراز نيسان Rogue Sport بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، والتي تقدم المساعدة للسائق لتوفير قيادة أكثر أمنا له، باستخدام أجهزة استشعار وأنظمة رصد متطورة.

ويتمتع طراز نيسان Rogue Sport بأنظمة أمن وسلامة أبرزها نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار المساعد للسائق، ونظام الحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارة والمركبات من حولها، وكذلك نظام قيادة شبه ذاتية مساعد للسائق.