لكزس ES موديل 2021 تحصل على تحديثات طفيفة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن ES 2021 سيدان بتحديثات عديدة، حيث حصلت على أنظمة سلامة جديدة، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم أيون جديدة لمحركها الهجين في إصدار 300h هايبرد، لتحسين صرفية الوقود.

في البداية، بالنسبة لصرفية الوقود، فإن لكزس ES 300h مع البطارية السابقة كانت تقطع مسافة 20.6 كم لكل لتر، إلا أن هذا الرقم تحسن في موديل 2021 ليُصبح 22.3 كم لكل لتر، وفقاً لدورة WLTC، في حين لا تزال مواصفات القوة والعزم كما هي، حيث تحصل على قوتها من محرك 4 سلندر هجين سعة 2.5 لتر بقوة 178 حصان و202 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ومن ناحية السلامة، فقد حصلت لكزس ES F سبورت على كاميرا رؤية خلفية جانبية، والتي تساعد السائق على تقدير المسافة بين السيارة والجدران أو السيارات الأخرى، كما تحصل جميع طرازات لكزس ES على مكابح دعم ركن السيارة، ونظام مراقبة النقطة العمياء بشكل قياسي.

وفي الداخل، قامت لكزس بتحديث النظام الترفيهي قياس 12.3 بوصة لدعم SmartDeviceLink وابل كاربلاي واندرويد اوتو، كما تم توسيع مساحة الشاحن اللاسلكي للهاتف الذكي، ومساحة تخزين الهاتف الذكي في الكونسول الوسطي لاستيعاب الأجهزة الأكبر حجماً.

في الختام، يذكر أن موديل 2020 يبدأ سعره في المملكة من 183,540 ريال بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة ولا نتوقع حدوث تغيير في موديل 2021.

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