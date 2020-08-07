لكزس LC خاصة من نوعها اشتراها أحدهم بـ 7.5 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس دشنت LC 500 كشف 2021 البديعة العام الماضي بسعر يبدأ من 101,000 دولار (379,000 ريال)، ما جعلها أغلى سيارة في مجال لكزس الحالي، وهذا قبل إضافة كل الخيارات.

هذه النسخة تحديداً أغلى بكثير من ذلك، حيث فام أحدهم بدفع 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال) لأجل أول سيارة لكزس LC 500 كشف 2021 تخرج من المصنع لسبب وجيه.

السيارة الأولى من نوعها تم بيعها في مزاد بولاية أريزونا الأمريكية مع تبرع بيت المزاد بالأموال لجمعيات خيرية مختلفة.. وتتمتع السيارة بطلاء أزرق براق مع جلود بيضاء أنيقة للداخلية ولمسات جمالية أخرى تميزها عن النسخ الأخرى.

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