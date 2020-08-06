هل تستحق مخالفة حزام الأمان على الراكب بجوار السائق؟

الخليج ٣٦٥ نت – أكد المرور السعودي على أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تُطبق على الراكب بجوار السائق أثناء السير على الطرق، وأنه ملزم باستخدام أحزمة الأمان وفقًا لنظام المرور، حتى لا يدفع قيمة المخالفة التى تتراوح بين 150 و300 ريال، وفقًا لجدول المخالفات (رقم 2).

حيث جاء ذلك في ردهم على استفسار ورد من أحد المتابعين مفاده: “السلام عليكم مخالفة رصد آلي عدم ربط حزام الأمان هل هي خاصة بالسائق فقط أم تشمل الراكب أيضًا؟”.

وجاء رد المرور عبر حسابهم الرسمي على تويتر: “مرحبًا بك، وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على عدم تطبيق ذلك مخالفة تحرر بحقهم. نشكر تواصلك”.

يجدر بالذكر أن المرور أوضحوا في وقت سابق أن قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا، تكون العقوبة كالتالي:

يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى.

أو الإيقاف لمدة 24 ساعة.

أو كلتا العقوبتين.

كما أكدت أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تقتصر على قائد المركبة فقط بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.