هل الاستماع للموسيقى الصاخبة أثناء القيادة قد يعرضك للحوادث؟

الخليج ٣٦٥ نت – يهتم بعض قائدي السيارات بسماع الموسيقى داخل السيارة أثناء القيادة، خاصة إذا كانوا يقودون لمسافات طويلة، ولكن هل فكرت يومًا أن الموسيقى تؤثر على أسلوب القيادة بنسبة كبيرة سواء كانت عالية أو منخفضة أو متوسطة، وتلعب دورًا هامًا في التحكم بالسرعة.

ولقد نصح أخصائي علم النفس توماس فاجنر بتفادي تشغيل الموسيقى خاصة ذات الإيقاعات العالية أثناء القيادة، حيث ينعكس تأثيرها بشكل سلبى على السائق، وتدفعه لمضاعفة السرعة والقيادة بشكل عدواني دون أن يشعر، كما تعمل على تشتيت انتباهه خلال القيادة.

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وأضاف الخبير لدى منظمة الفحص Dekra الألمانية قائلاً: ” أن بعض السائقين الذين يستمعون إلى أغانيهم المفضلة قد يتفاعلون معها عاطفيا بشدة أثناء القيادة، ما يشكل خطرا على السلامة المرورية، وذلك لأنها تحد من القدرة الذهنية المخصصة لقيادة السيارة.

وأشار فاجنر إلى أن شركات السيارات تبدى اهتمامًا كبيرًا بتحسين نظام الصوت في كل موديلاتها، لإدراكها تأثير الموسيقى على نمط القيادة.