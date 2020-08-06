الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - لادا تطلق نسخا شبابية مميزة من سيارات Xray الشهيرة

أصبحت سيارات Xray Cross في السنوات الأخيرة من بين أشهر سيارات الكروس أوفر في روسيا والعديد من البلدان، لذا قررت شركة "أوتوفاز" إطلاق نسخ خاصة منها لاجتذاب فئة الشباب.

وتبعا لبعض وسائل الإعلام الروسية فإن "أتوفاز" تنوي استقطاب فئة الشباب إلى هذه السيارات بإدخال بعض التعديلات على تصميمها لتمنحها روح العصرية والحداثة.

ومن أبرز التعديلات التي ستحصل عليها نسخ Xray Cross القادمة والتي ستحمل اسم Black هي هياكل بيضاء اللون مزينة بأسقف سوداء لماعة ومرايا جانبية سوداء أيضا.

كما سيدخل اللون الأسود في عناصر الباب الخلفي للسيارة وإطارات زجاج نوافذها الخلفية، وكذلك في بعض عناصر قمرتها وسقفها من الداخل.

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ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 113 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية من نوع Jatco JF015E.

أما هياكلها فستكون بطول 4 أمتار و17 سم تقريبا، وبعرض 189 سم، وارتفاع 164 سم.

وكما في نماذج Instinct الجديدة من Xray Cross من المفترض أن تحصل هذه السيارات على شاشات تعمل باللمس، يمكنها الاتصال مع أجهزة أندرويد عبر البلوتوث، وفيها جهاز لبث إشارات الإنترنت اللاسلكية، ويمكنها التعامل مع مساعد ياندكس الصوتي.