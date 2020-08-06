جنبلاط يطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت المزيد

طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الخميس، بتحقيق دولي في انفجار بيروت الضخم الذي أوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وفي مؤتمر صحفي، دعا جنبلاط إلى "تشكيل حكومة حيادية تخرجنا من المحاور"، مشددا على ضرورة السيطرة على المعابر والمرافئ"، بعدما شهده مرفأ بيروت.

وقال "كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية قررت البقاء في المجلس النيابي لكي لا يسيطر المحور العوني - حزب الله على المجلس".

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مضيفا في الجزئية الأخيرة "لا ثقة في هذه العصابة الحاكمة".

ويشير جنبلاط بالتيار العوني إلى تكتل "لبنان القوي" الذي شكله حزب "التيار الوطني الحر" الموالي للرئيس ميشال عون.

وفي رده على سؤال حول إمكانية المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، أجاب جنبلاط "عندما تطالب القوى المسيحية تحديدا وعلى رأسها البطريرك بشارة الراعي باستقالته عندها نلحق بها".