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فيراري 360 مودينا ليموزين بثلث مليون دولار

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عرضت سيارة فيراري 360 مودينا ليموزين معدلة للبيع في أستراليا بحوالى 400 ألف دولار استرالى وهو ما يوازى 284997 ألف دولار أمريكى وذكر موقع كار سكووب ان صاحب السيارة الإيطالية قام بإستيرادها إلى أستراليا من المملكة المتحدة عام 2012  وقام بتعديلها الى سيارة ليموزين بعد ان قطعها إلى نصفين وقام بزيادة  الطول لتصبح اول سيارة ليموزين رياضية يتم تعديلها.

ونظرًا لأن سيارة فيرارى 360 تتميز

بهيكل وجسم بالكامل من الألومنيوم فقد تم تصنيع ملحقات الهيكل أيضًا من الألومنيوم  وفي الوقت نفسه  تم صنع السقف الممتد والألواح الجانبية والأبواب الخلفية من الأبواب الزجاجية في محاولة لجعل السيارة الطويلة للغاية خفيفة قدر الإمكان.

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تتسع السيارة لثمانية أشخاص بالغين وتشتمل المقصورة على تلفزيونين و نظام صوتي مضئ  وأضواء ملونة ، وبار,

وتعمل ليموزين فيرارى مودينا 360 بمحرك  V8 تبلغ سعتة 3.6 يولد قوة قدرها 400 حصان .

وذكر موقع كار سكووب ان تلك السيارة المعدلة ليست أول ليموزين من فيرارى  مودينا 360 , فقبل عامين  تم طرح فيرارى مودينا  ليموزين صفراء  للبيع في الولايات المتحدة بسعر يبلغ 95000 دولار أمريكي لكنها فشلت في البيع , فى حين طلب مالك السيارة الأسترالى  مبلغاً أعلى بكثير يبلغ   999.399 دولارًا أستراليًا  أى ما يوازى 284997 دولار أمريكي كما أن عدادها سجل انها سارت مسافة 65000 كم .

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