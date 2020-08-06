دعما لجهود الحكومة لمكافحة كورونا.. نيسان موتور إيجيبت تتعاون مع موزعيها لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة نيسان موتور إيجيبت، مبادرة "نيسان بتتحرك" بالتعاون مع موزعي الشركة المعتمدين في مصر، لدعم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية في مكافحة فيروس كوفيد-19.

وقالت "نيسان"، عبر بيان لها إن المباردة تستهدف توفير وتوصيل المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل وكراتين الإطعام للفئات المتضررة في العديد من المحافظات في مصر ودعم سائقي السيارات النصف نقل من خلال توفير عمل يومي لهم، باعتبارهم أحد الفئات المتضررة من تلك الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، حيث يقوم أسطول كبير من سيارات نيسان النصف نقل التوربيني بتوصيل كافة المستلزمات للمستفيدين في شتى المناطق.

وتعاونت نيسان موتور إيجيبت وموزعيها المعتمدين مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنفيذ تلك الحملة الطموحة بما في ذلك بنك الطعام المصري و مؤسسة أهل مصر وبنك الشفاء المصري، ونجح فريق العمل في توصيل الإمدادات الغذائية والمستلزمات الطبية للعديد من المستفيدين والمستشفيات في مختلف محافظات مصر.

وتضمنت قائمة الموزعين المعتمدين لنيسان موتور إيجيبت المشاركين في المبادرة السبع اوتوموتيف ومودرن موتورز

والشركة العالمية والابيض اوتوموتيف واكسبريس مصر واوتو مصر للتجارة و المصرية للسيارات وشركة الاتحاد الوطني للتجارة والاستيراد وشركة IFG.

قال رامي محارب، مدير عام الاتصالات والعلاقات العامة في نيسان موتور إيجيبت، إن شركة نيسان موتور إيجيبت باردت من خلال العمل مع شبكة موزعيها المعتمدين لتوحيد مجهوداتها نحو هدف واحد وهو دعم الحكومة المصرية في مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، حيث اجتمعت لجنة المسئولية الاجتماعية لنيسان موتور إيجيبت وتم تقييم الوضع الحالي، واكتشفت اللجنة ان العديد من مستشفيات العزل في مختلف المحافظات المصرية تعاني من نقص في المستلزمات والمعدات الطبية التي تساعد في الحد من تفشي الوباء، هذا بجانب تأثر الكثير من عاملي اليومية وعدم قدرتهم في الحصول على عمل."

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وأكد "محارب"، أن الشركة قررت بالتعاون مع شبكة الموزعين المعتمدين لديها إطلاق مبادرة لتوفير ونقل المستلزمات الطبية لمستشفيات

العزل في العديد من المحافظات، وأيضا نقل كراتين الإطعام للأسر المتضررة من الوضع الحالي، هذا بالإضافة إلى التعاون المثمر مع سائقي نيسان النصف نقل الذي نجح في تجميع وتوفير أسطول من سيارات نيسان التوربيني لتوصيل هذه المستلزمات للكثير من المستفيدين في مختلف المناطق في مصر.

ونجحت مبادرة نيسان في تأسيس وحدة عناية مركزة كاملة، وتوفير وتوصيل أكثر من 135 ألف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية بما في ذلك البدل الوقائية والجاون الطبي والكمامات والقفازات والأوفر هيد والاوفر شوز لأكثر من 40 مستشفى عزل وحميات وأمراض صدرية في العديد من المحافظات المصرية.

وتمكنت المبادرة كذلك من توصيل أكثر من 9330 كرتونة إطعام لعدد كبير من الأسر المتضررة في مختلف أنحاء الجمهورية، ودعمهم من خلال توفير احتياجاتهم اليومية من الطعام.

ونجح سائقو السيارات نيسان النصف نقل في توصيل المستلزمات الطبية وكراتين الإطعام في الكثير من محافظات في مصر حتى الآن، وتستمر المبادرة في توصيل المستلزمات على نحو يومي لتلبية احتياجات المستشفيات والمستفيدين في مختلف المحافظات المصرية.

وتلتزم شركة نيسان موتور إيجيبت بأداء دورها، كأحد الشركات الرائدة في مجال السيارات في السوق المصري، في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث يوجد لدى الشركة العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع ودعم الاقتصاد المصري.