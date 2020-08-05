لاندروفر خسرت الملكية الحصرية لتصميم سيارة ديفندر!

الخليج ٣٦٥ نت – خسرت جاكوار لاندروفر المعركة القانونية في بريطانيا للاحتفاظ بالحقوق التجارية لشكل سيارة ديفندر الأصلية، ما يفتح المجال لشركة إينيوس لإطلاق موديل جرينيدير الجديد المشابه لها.

مكتب الحقوق الملكية البريطاني قرر أن شكل ديفندر “ليس مميزاً بشكل كافي” ليكون حصرياً على السيارة وممنوعاً على غيرها.. وقد اعترفت إينيوس بأن ديفندر مثلت مصدر إلهام لتصميم جرينيدير الجديدة.

وصرحت جاكوار لاندروفر أنها “محبطة” من قرار القضاء البريطاني، خاصة وان شكل ديفندر تم تسجيله بشكل حصري تجاري في عدة أسواق أخرى.

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وستقوم إينيوس ببناء “جرينيدير” SUV لجميع التضاريس في مصنع سابق لدايملر في مدينة Hambach الفرنسية إذا انتهت المفاوضات الحالية لشراء المصنع بنجاح.. كما ستستخدم السيارة محركات من بي ام دبليو.