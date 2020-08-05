تويوتا RAV4 الهجينة السوداء في أوروبا

أطلقت شركة تويوتا اليابانية موديل جديد من RAV4 Hybrid رباعى الدفع مخصص فقط للسوق الأوروبية أطلقت عليه اسم الإصدار الأسود حيث يشمل اللون الأسود كل أجزاء السيارة مثل الشبكة الأمامية والمصدات السفلية وأغطية مرايا أبواب والسبويلر الخلفي.

تم تزويد السيارة بعجلات من المعدن الأسود قياس 19 بوصة كما أنه تحتوي على مستشعرات "Intelligent Clearance Sonar" مطلية باللون الأسود أيضاً ليصبح الجزء الوحيد الذى لم يطلى باللون الأسود هو شارة تويوتا المصنوعة من الكروم في

الواجهة الأمامية , ويستمر نفس اللون في المقصورة حيث جهزت المقاعد بجلد صناعي أسود مع خياطة رمادية ، وبطانة رأس سوداء وتقليم داخلي.

يعتمد إصدار RAV4 Hybrid Black Edition الجديد على طراز Style ويتضمن مميزات عديدة مثل كاميرا بزاوية 360 درجة ، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الذكية المذكورة ، ومرآة رقمية للرؤية الخلفية ، ونظام صوتي JBL فائق الجودة يحتوى

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على 9 سماعات بالإضافة الى لوحة شحن لاسلكية للهاتف الذكي , كما يتوفر كل من Apple CarPlay و Android Auto بشكل قياسي ، بالإضافة إلى تجهيزات السلامة من تويوتا.

تعمل RAV4 Hybrid بمحرك كهربائي رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يعمل بالكهرباء يولد قوة قدرها 215 حصان فى الموديلات ذات الجر الأمامي و 219محرك آخر يولد 219 حصان في طرازات الدفع الرباعي مقترنة بناقل CVT وتنطلق السيارة من صفر الى 100 كم / ساعة في 8.1 ثانية فقط.

سيتم طرح سيارة تويوتا RAV4 السوداء الجديدة هذا الشهر في أوروبا وبدء عمليات التسليم الأولى في أكتوبر القادم.