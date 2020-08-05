تويوتا تكشف عن 8 فئات من"Tundra".. المواصفات والأسعار

بـ 8 فئات مختلفة، طرحت شركة تويوتا نسخة 2021 الأحدث من شاحنتها المميزة تندرا Tundra بقدرات دفع رباعي استثنائية.

وعرض موقع "كار أند درايفر" قدرات الشاحنة،والتكلفة التي تتوفر بها، ومعدل استهلاك الوقود.

وأوضح" تويوتا توفر في نسخة 2021 الجديدة من شاحنة تندرا Tundra كماليات باسم Nightshade، تتوفر فقط ضمن الفئة الجديدة "





الأسعار

تويوتا Tundra بنسختها الجديدة، تتوفر منها للبيع 8 فئات مختلفة بأسعار متنوعة،فئة SR، بسعر 35,270 ألف دولار، و فئة SR5 بسعر 36,969 ألف دولار، ومن بعدها فئة Trail Edition بسعر 43,565 ألف دولار.

ثم جاءت فئة Limited بسعر 43,985 ألف دولار، وفئة Nightshade بسعر 44,985 ألف دولار، ثم فئة TRD Pro بسعر 50,370 ألف دولار، ثم فئة Platinum بسعر 50,490 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من شاحنة تويوتا هي فئة 1794 Edition بسعر 50,490 ألف دولار.





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المحرك

الفئات الافتتاحية من الشاحنة تعمل بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر بعزم دوران 401 لفة/قدم ونظام دفع خلفي.





معدل الحمل التي تتمكن الشاحنة من تحمله يصل بحد أقصى 10 آلاف رطل، وكان متوسط متطلبات عملاء تويوتا السنوات الماضية يصل لحد 8 آلاف.







الوقود

محركها V8 يستهلك "جالون" كل 13 ميلا داخل المدن و"جالون"كل 17على الطريق السريع.





التقنيات

تتمثل في نظامها الصوتي المميز الذي أضيفت له مجموعة من مكبرات الصوت في نسخة 2021، بخلاف دعم الشاشة المعلوماتية بأنظمة "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".





الأمن والسلامة

أبرزها ، نظام الفرامل التلقائية التي تفعل في حالات الاصطدام الوشيك، ونظام الحفاظ على المسافات الآمنة بين المركبات.