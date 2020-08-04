عرض الصيانة المميز على سيارات كيا من الجبر للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للسيارات، واحصل على أفضل عروض الصيانة على سيارات كيا.. الصيانة عليك والزيت علينا. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: زيت مجاني لجميع موديلات كيا أثناء الصيانة الدورية.

يسري العرض من 5 – 15 أغسطس 2020 ( 10 أيام فقط ).

في جميع مراكز صيانة كيا الجبر في المملكة. صورة العرض:

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