لكزس لن توقف تصنيع سيارتيها LC و RC

الخليج ٣٦٥ نت – لا تزال مبيعات السيارات الفاخرة قوية نسبياً هذه الأيام، لكن سيارات السيدان والكوبيه التقليدية يتم وقف إنتاجها بكثرة هذه الأيام، مع زيادة شعبية سيارات الكروس أوفر والاس يو في، إلا أن لكزس لا تنوي التخلي عن سيارات الكوبيه.

وفقاً لتقرير من اوتوموتيف نيوز، فإن لكزس لن توقف إنتاج RC وLC، بل ستقوم بتحديث RC بشكل كامل في 2024، في حين ستتلقى LC تحديثات طفيفة منتظمة حتى عام 2025، كما ستكشف لكزس عن LC كشف في 2021، رغم بطء المبيعات، وفي حين أن LC الكوبيه V8 والكشف والنسخة V6 الهجينة تم الكشف عنها في 2017، إلا أن RC تم الكشف عنها لأول مرة في 2015.

ففي حين أن لكزس ستوقف إنتاج GS السيدان رسمياً في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أنها لن تتخلى عن RC وRC F عالية الأداء، والتي تحصل حالياً على محرك V8 سعة 5 لتر المستخدم في LC.

في الختام، يُقال حالياً أن لكزس في مراحل التطوير النهائية لمحرك V8 مزدوج التيربو بقوة تصل إلى 600 حصان، في حين يولد محرك V8 الحالي قوة 470 حصان فقط، في حين أن مبيعات الموديلات جيدة بما يكفي، ففي العام الماضي باعت لكزس 1,219 سيارة LC انخفاضاً من 1,979 سيارة في العام الماضي، و2,484 في عام 2017، في حين كانت أفضل مبيعات RC في عام 2017 بـ 14,784 سيارة، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى 4.591 سيارة في 2019.

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