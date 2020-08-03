كيا ستينجر فيس ليفت تظهر بدون تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا ستينجر فيس ليفت الجديدة بدون تمويهات على الإطلاق في صور تجسسية جديدة بطلاء أحمر.. ونرى أن مقدمة السيارة تظل كما هي باستثناء بعض التحديثات للمصابيح الأمامية ومصابيح الضباب LED. وستعتمد ستينجر المحدثة على محرك 2.5 لتر جديد من طراز سمارت ستريم T-GDI بقوة 304 حصان وعزم دوران 422 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات. وتشمل التحديثات الخارجية تغيير تصميم المصدات وتقديم جنوط جديدة مع تحديث المصابيح الخلفية كذلك. Advertisements من المتوقع أن يتم التحديث الأكبر داخل المقصورة، حيث ستحصل كيا ستينجر فيس ليفت على أحدث أنظمة الترفيه بمجموعة هيونداي، مع شاشة لمسية أكثر دقة ووضوحاً، بالإضافة إلى خيار مجموعة عدادات رقمية، كما ستشمل التغييرات الداخلية الأخرى كونسول وسطي معاد تصميمه وخيارات تنجيد جديدة.

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