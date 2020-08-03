كيا CV منافسة تيسلا موديل 3 تظهر بشكلها المتوقع+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد كيا للكشف عن كروس اوفر كهربائية تستند على ايماجين الاختبارية التي ظهرت لأول مرة في معرض الصين الدولي ومعرض جنيف للسيارات، وهاكم كل ما نعرفه عنها حتى الآن عن CV القادمة من الصانع الكوري.

تصميم مستقبلي

تمتلك CV تصميماً مستقبلي رياضي وأنيق، بفضل تصميم الشبك الأمامي المُميز للعلامة التجارية، وستكون أول سيارة تعرض لغة التصميم الجديدة، في حين يكشف تصميم توقعي للسيارة عن واجهة أمامية بمصابيح ليد كاملة العرض، وأعمدة سوداء أنيقة تعطي نفس تأثير السقف العائم، وفي الخلف، تحصل السيارة على مصابيح خلفية ليد فائقة النحافة، من بين لمسات تصميمية مميزة أخرى.

المنصة والمحركات

تستخدم CV منصة E-GMP والتي ستدعم العديد من السيارات الكهربائية الجديدة المقرر ظهورها قريباً، وقد أعطتنا كيا لمحة مستقبلية عن خطط السيارات الكهربائية القادمة مع ايماجين وفوتورون الاختبارية، حيث تأتي الأخيرة بطول 4,850 مم وارتفاع 1,550 مم، وقاعدة عجلات بطول 3,000 مم.

وفيما يتعلق بالقوة فلا تزال غير معروفة، إلا أن السيارة الكهربائية ستحصل على نطاق قيادة يصل إلى 500 كم لكل شحنة، وستدعم الشحن السريع حيث يُمكن شحنها في 20 دقيقة، ونتوقع حصولها على بطارية بقدرة 75-100 كيلوواط/س، إلى جانب محركين كهربائيين قويين.

المقصورة

Advertisements

على الرغم من أننا لم نرى المقصورة بعد، إلا أنها ستحصل على شاشة كبيرة لأجهزة القياس والنظام الترفيهي، تدعم ابل كاربلاي واتصال واي فاي، في حين لا تزال تقنيات القيادة الذاتية الكاملة بعيدة بعض الشيء عن التواجد في CV، ومع ذلك، ستحصل السيارة على تقنيات مساعدة سائق متقدمة تشتمل على مكابح الطوارئ المستقلة، ومساعد حركة المرور الخلفية، ومساعد الحفاظ على الحارة، ومساعد الخروج الآمن، وتنبيه الراكب الخلفي.

المنافسين وموعد الكشف عنها

ستحصل كيا CV الكروس أوفر الكهربائية القادمة على منافسة شرسة فور انطلاقها، تشتمل على تيسلا موديل 3 وبوليستار 2، بالإضافة إلى هيونداي 45 وتويوتا CUV القادمة وفولكس فاجن ID.4 وربما سكودا إينياك، في حين ستكشف صانعة السيارات الكورية عنها العام المقبل لتُباع إما كموديل 2021 أو 2022.