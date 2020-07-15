جنون السيارات.. نفاد 3500 سيارة من طراز فورد برونكو 2021 في 3 ساعات

في غضون ثلاث ساعات فقط من فتح باب الحجز، نفدت كافة النسخ المتاحة من طراز فورد "برونكو" بنسخته الجديدة كليا التي أعلن عنها خلال الاسبوع الجاري لعام 2021.

وذلك وفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي أفاد بأن باب الحجز للدفع الأولى للنسخ المتوفرة من الطراز، افتتح في منتصف الليل من يوم أمس الثلاثاء 14 يوليو/ تموز الجاري، بتوقيت جرينتش، وبحلول الساعة الثالث والربع صباحا كان قد تم حجز كافة النسخ المتاحة من الطراز.





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وقال الموقع الأمريكي أن فورد طرحت للحجز كدفعة أولى من طراز "برونكو" 2021، عدد 3500 سيارة، تم حجزها جميعا، وتبدأ تكلفة الطراز بنسخته الجديدة من 28,500 ألف دولار، وترتفع التكلفة حتى تتخطى 60 األف دولار مع تقدم الفئة.





ولحجز واحدة من النسخ المتاحة من طراز "برونكو" الجديد، قال "موتور وان" أنه يتطلب الأمر دفع رسوم حجز 100 دولار فقط عبر الموقع الرسمي للحجز التابع لشركة فورد، ومن المتوقع أن يتراجع عدد ممن أقدموا على حجز نسخ من الطراز عن شراءه.