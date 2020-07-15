مرسيدس جي كلاس تحصل على قمرة قيادة رقمية قياسية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس بنز رسمياً عن جي كلاس المحدثة للسوق الأوروبي، وفي حين أن إصدار الديزل متاح حالياً في عدة فئات فقط من السيارة، إلا أنه بدءً من 1 سبتمبر، سيكون متاحاً لجميع فئات السيارة، ويوفر المحرك الديزل 6 سلندر قوة قدرها 330 حصان وعزم يبلغ 700 نيوتن.متر.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت سيارة الطرق الوعرة الجديدة على وضع قيادة صحراوي جديد، والمصمم لتحسين الانطلاق على الطرق الرملية، في حين تتوفر السيارة بشكل قياسي بقمرة قيادة رقمية المُميزة لمرسيدس، بالإضافة إلى مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بدون إطار.

يجدر بالذكر أن مرسيدس أعادت هيكلة خيارات التخصيص لموديل العام الجديد، حيث يمكن الآن طلب حزمة Night دون الحاجة لشراء نسخة AMG، وهناك أيضاً جنوط اختيارية جديدة مقاس 20 بوصة بخمسة قضبان مزدوجة باللون الأسود اللامع أو الرمادي.

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في الختام، تحصل جي كلاس الجديدة على ثلاثة خيارات ألواد جديدة وهي اللون الرمادي والأخضر والأزرق، كما تتوفر السيارة بالمزيد من التعديلات التصميمية مع حزمة G Manufaktur الجديدة.