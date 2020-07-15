مقارنة جينيسيس GV70 القادمة و GV80 في الحجم

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صورة تجسسية لجينسيس GV70 القادمة بجوار GV80 الجديدة، ما يسمح لنا بعقد مقارنات مباشرة بينهما في الحجم لأول مرة.. والفارق بالفعل واضح جداً.
جينيسيس GV70 تبدو أقصر وأضيق من GV80، ما يعني سهولة ركنها كما نرى في الصورة.. ولكن رغم أبعادها الأصغر إلا أن GV70 لا تزال تتمتع بحضور قوي.
التمويهات تمنعنا من ملاحظة تفاصيل التصميم الخارجي، ولكن نعلم أنها لن تختلف كثيراً عن GV80، خاصة في المصابيح الأمامية المنقسمة الأنيقة، بينما GV70 ستحصل على نسخة أصغر من الشبك الأمامي المميز لـ GV80.
من المتوقع تزويد GV70 بنفس محركات GV80، لتشمل محرك تيربو 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 300 حصان، مع محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان، ونظام دفع خلفي أو رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.
من المتوقع تدشين جينيسيس GV70 الفاخرة خلال أشهر من الآن.
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