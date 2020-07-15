مرسيدس AMG جي تي بلاك سيريس وصلت بقوة 720 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس AMG رسمياً عن جي تي بلاك سيريس “النسخة السوداء” بعد حملة تشويقية دامت طويلاً، بقوة 720 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر يتصل بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات ونظام دفع خلفي، لتُترجم هذه القوة لأداء مميز حيث تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.2 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/س في أقل من 9 ثوان، في حين تصل السرعة القصوى لها إلى 325 كم/س.

بالطبع حصل المحرك على ترقيات ميكانيكية عديدة لتوليد هذه القوة، كما حصلت السيارة على نظام تعليق محسن، واستخدم المهندسون ألياف الكربون بشكل مكثف في العديد من أجزائها لتقليل وزن السيارة، ومن ناحية التصميم، فقد حصلت على واجهة أمامية شرسة مع شبك أكبر وغطاء محرك من ألياف الكربون بفتحات تهوية كبيرة، وسقف وعتبات جانبية وباب خلفي وجناح عملاق من ألياف الكربون.

بفضل جناحها العملاق وتصميمها المميز، فإن السيارة تحصل على أكثر من 400 كدم من القوة السفلية عند انطلاقها بسرعة 250 كم/س، وفي الداخل، تتميز السيارة بمقاعد رياضية من ألياف الكربون ملفوفة بجلد نابا، وخياطة برتقالية أنيقة، ولمسات من ألياف الكربون الأسود غير اللامع التي تنتشر في المقصورة، كما حصلت على عجلة قيادة أنيقة، وألواح أبواب بمقابض فريدة.

ويمكن للعملاء الذين يريدون مقصورة أكثر تميزاً الحصول على حزمة AMG Track الاختيارية، والتي تضيف طفاية حريق وقفص من التيتانيوم خفيف الوزن لحماية راكبي المقصورة، لكن لن تتوفر هذه الحزمة إلا في أسواق محددة، كما تحصل المقصورة على مقبض صغير يعرف بـ AMG Traction Control والذي يوفر تسعة مستويات من انزلاق المحور الخلفي، حيث تم تصميم المستوى الأول للقيادة في الظروف الرطبة مع احتياطات أمان عالية، بينما يسمح المستوى التاسع بالحد الأقصى من انزلاق الإطارات، في حين لم تُعلن مرسيدس عن سعر السيارة بعد.

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