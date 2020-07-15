نيسان آريا 2021 الكهربائية بالكامل تنطلق رسمياً “50 صورة وأهم المعلومات”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن اريا 2021 الكهربائية بالكامل، والتي تعبر عن لغة تصميم نيسان الجديدة والمسماة “المستقبلية اليابانية الأبدية”، بشبك أمامي ثلاثي الأبعاد على شكل الدرع وشعار نيسان الجديد وجنوط ألمنيوم 19 و20 إنش.

وستتوفر آريا بأربع مولدات طاقة مختلفة، ولنبدأ بسرد مواصفاتها.. النسخة الأولى ستكون بدفع خلفي وبطارية 65 كيلوواط\س بقوة 215 حصان وعزم 300 نيوتن.متر وتسارع إلى 100 كم\س في 7.5 ثانية وسرعة قصوى 160 كم\س، ومدى سير 450 كيلومتر لكل شحنة.

النسخة الثانية ستكون دفع خلفي كذلك ولكن ببطارية 90 كيلوواط\س أكبر حجماً بقوة 239 حصان وعزم 300 نيوتن.متر، ومدى ممتاز يصل إلى 610 كيلومتر لكل شحنة.

كما ستقدم نيسان نسختين بالدفع الرباعي، الأولى بمحركين كهربائيين وبطارية 65 كيلوواط\س بقوة 335 حصان وعزم 560 نيوتن.متر ومدى 430 كيلومتر، والثانية الرائدة ببطارية 90 كيلوواط\س بقوة 389 حصان وعزم 600 نيوتن.متر وتسارع إلى 100 كم\س في 5.1 ثانية ومدى 580 كيلومتر.

الداخلية تبدو أنيقة ومختلفة عن المعتاد بأرضية مسطحة ولوحة قيادة تبدو طافئة بين عواميد A ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 12.3 إنش تدعم التحديثات عبر الهواء، مع التخلي عن الأزرار بشكل كامل.

السيارة مزودة بأنظمة ProPilot 2.0 المتطورة لمساعدة السائق، والتي تشمل قيادة ذاتية في ظروف معينة بدون وضع اليدين على المقود بفضل استخدام 7 كاميرات وخمس رادارات و12 مستشعر فوق صوتي.

وستنطلق نيسان آريا 2021 الجديدة في السوق الياباني في منتصف 2021 بسعر يبدأ من 5 مليون ين، ما يعادل 172,500 ريال، مع طرحها في باقي الأسواق العالمية بحلول نهاية 2021.

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