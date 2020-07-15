أودي تغزو شوارع الصين بسيارة تظهر لأول مرة

ضمن مشروعها المشترك للصناعة والتطوير مع مجموعة SAIC الصينية لصناعة السيارات، تستعد شركة أودي لطرح أول نسخة بقاعدة عجلات طويلة من طراز A7 Sportback بالسوق الصينية.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن أودي، كانت من أوائل شركات السيارات الأوروبية التي دخلت مجال التصنيع والشراكة مع شركات صناعة سيارات صينية، وكانت الثانية التي تقوم بذلك على مستوى العالم بعد شركة جييب الأمريكية، ويرجع ذلك لعام 1984.









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كما عرفت مجموعة SAIC كواحدة من أكبر 4 شركات صناعة سيارات مملوكة للحكومة الصينية، وهي كل من شركة Changan Automobile وشركة FAW Group وشركة Dongfeng Motor Corporation والرابعة هي SAIC.





وقال الموقع الأمريكي، إن الشراكة بين أودي و SAIC، تأتي ضمن شراكة أكبر بين فولكسفاجن المالكة لأودي والشركة الصينية، وفي خطة فولكسفاجن المستقبلية لتدعيم هذه الشراكة، طرح 60 ألف نسخة طويلة من طراز أودي A7 Sportback للسوق الصينية وبشكل سنوي، وذلك عبر مصنع جديد تشيده فولكسفاجن لتصنيع هذه النسخ داخل الصين تخرج أول دفعة مصنعة منه بحلول عام 2022 المقبل.



