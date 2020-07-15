لادا نيفا فى ثوب جديد لعام 2021

بدأت شركة أوتو فاز الروسية المنتجة لسيارات لادا فى اعادة انتاج سيارتها الشهيرة نيفا التى كانت تسوق تحت اسم شيفروليه لكن بشكل جديد هذة المرة وتحت اسم لادا في مصنعها بمدينة توجلياتي الروسية , تتضمن التغييرات التي تم إجرائها على الموديل الجديد شبكة جديدة تتميز بشعار لادا بالإضافة إلى عجلة قيادة وبعض التعديلات الخارجية والداخلية الطفيفة.

وذكر موقع كارسكوب المتخصص فى شئون السيارات ان شركة جنرال موتورز كانت قد باعت حصتها البالغة 50 في المائة

في مشروع GM-AvtoVAZ المشترك الذي صنع شيفروليه نيفا SUV متعددة الاستخدامات فى ديسمبر 2019 لمجموعة أوتو فاز جروب الروسية.

تم تطوير أحدث لادا نيفا والمعروفة باسم VAZ-2123 بواسطة شركة أوتو فاز ودخلت الإنتاج التجارى في عام 2000 وبعدها بعامين بدأ تصنيع النموذج الجديد تحت علامة شيفروليه من قبل مشروع GM-AvtoVAZ المشترك .

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تم إنتاج المكونات الرئيسية لشفروليه نيفا ، بما في ذلك هيكل

السيارة والشاسيه والمحرك في شركة أوتوفاز بينما تم تنفيذ الطلاء والتجميع النهائي في موقع الإنتاج المشترك حيث قامت AvtoVAZ و GM بتصنيع أكثر من 700 ألف سيارة منذ عام 2000 وحتى الان.

وقال أوليفييه مورن نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في لادا ان نيفا الجديدة جاءت لتصبح ثاني سيارات الدفع الرباعي ذات الدفع الرباعي في عائلة لادا , وأضافان الشركة تعتزم مواصلة تطوير مبيعاتها من خلال أكثر من 300 مركز مبيعات وخدمة منتتشرين فى أنحاء روسيا.

جدير بالذكر ان سيارة لادا نيفا القديمة الغير معدلة لا تزال معروضة للبيع في روسيا تحت اسم Lada 4 × 4.