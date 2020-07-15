مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر بأوضح تصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس اس كلاس 2021 السيدان الفاخرة كاملة الحجم الأكثر مبيعات على الإطلاق في تصميم توقعي جديد، يكشف عما قد تبدو عليه السيارة القادمة قريباً.

يذكر أن كود السيارة الداخلي في الشركة هو W223، وستكون اس كلاس القادمة أكثر عصرية بالتصميم، خطوط انسيابية، زجاج خلفي منحدر، شبك أمامي جديد تحيط به مصابيح أمامية LED ذكية.

في الداخل، ستحصل اس كلاس الجديدة كلياً على شاشات كبيرة إحداها أفقية أمام السائق والأخرى عمودية بالمنتصف، مع تحسين تجربة القيادة عبر نظام القيادة الذاتي من المستوى الثالث الذي يعني بأن اس كلاس ستقود نفسها بنفسها في بعض الحالات.

وفيما يتعلق بالقوة، فستتوفر محركات بنزين مدعومة بالهجين المعتدل أو الهجين بالقابس بمحركات تيربو 3 لتر 6 سلندر مستقيم 48 فولت وكذلك AMG تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر 48 فولت، على أن تتبعهم مايباخ ليموزين لاحقاً بالطبع، ويتم إتاحة دفع خلفي وكُلِّي.

في الختام، من المفترض أن يتم تدشين مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة كلياً في وقت ما قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يبدأ سعرها عالمياً في حدود 95 ألف دولار أي 356 ألف ريال.

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