مكلارين تكشف عن سماعات لاسلكية!

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت شركة Klipsch المتخصصة في صناعة مكبرات الصوت، مع فريق مكلارين للفورمولا 1 لإطلاق سماعات أذن لاسلكية أطلقت عليها رسمياً اسم Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren.

تتميز السماعات اللاسلكية ببلوتوث 5.0 مع دعم برامج ترميز AAC و aptX، وتحتوي كل سماعة على بطارية بسعة 50 مللي أمبير يمكنها العمل لـ 8 ساعات متصلة، كما تحتوي علبة السماعة على بطارية 360 مللي أمبير، مما يضيف 24 ساعة أخرى من وقت التشغيل، ويمكن شحنها باستخدام كابل USB-C أو من خلال لوحة شاحن لاسلكي Qi.

تقاوم سماعات T5 IIs الغبار والماء على أعماق تصل إلى متر واحد لمدة 30 دقيقة، كما تحتوي العلبة على نظام إزالة المياة لضمان بقاء السماعات جافة عند تخزينها، في حين تأتي مع ستة أزواج من أطراف الأذن المريحة بأحجام مختلفة، كما أنها مصنوعة من ألياف الكربون، ويمكن استخدام تطبيق الهاتف الذكي لضبط الصوت حسب ذوق المستخدم.

في الختام، لن تكون هذه السماعات رخيصة بالطبع، حيث يبلغ سعر الطلب المسبق لها 249 دولار (934 ريال) في الولايات المتحدة، ويُتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في أغسطس.

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