مصر: تحويل السيارات التي مر عليها 20 عام إلى خردة!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت “نيفين جامع” وزيرة الصناعة والتجارة المصرية عن مبادرة لتحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز وتحويل السيارات التي لا تصلح إلى خردة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي.

وصرّحت الوزيرة بأنه من حق المواطن أن يقود سيارة لائقة سواء كانت أجرة أم خاصة تعمل بنظام الوقود المزدوج، مشيرة إلى أن هناك نظام “تخريد السيارات” خاص بالسيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاماً، وسيتم صرف سعر التخريد وعمل قرض لحصول المواطن على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وتابعت: “السيارات الجديدة لديها إمكانية العمل بالوقود المزدوج، وبمجرد الانتهاء من محطات الوقود بالكامل الموجود حتى الآن 190 محطة سيتم منع الترخيص إلا إذا كانت السيارات تعمل بالوقود المزدوج، والتكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 20 عاماً، وموتور السيارات قوته أكثر من 70%”.

وأوضحت الوزيرة كيفية استبدال المواطن لسيارته، قائلة: “ليس مطلوباً من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومي، وسنعتبر السيارة مقدماً للسيارة الجديدة، وكنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عن الفائدة ستكون صفرية”، وأضافت: “تم التواصل مع مصانع السيارات ونحن حريصون على عمل هذه المصانع وقادرون على الوفاء بالطلبات”.

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