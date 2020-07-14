المراوغة بسرعة بين السيارات مخالفة مرورية.. وهذه أضرارها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي السيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من المراوغة بسرعة بين السيارات الأخرى على الطريق.

وأكدت الإدارة أن هذا التصّرف يُعد مخالفاً للأنظمة المرورية، وجاء في التغريدة: “المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية”.

بينما أوضح إنفوجرافيك نشرته إدارة المرور عدداً من المخاطر الأخرى التي تُسببها المراوغة بسرعة بين السيارات، إذ تؤدي إلى رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية، وتُعرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتزيد من صعوبة التحكم بالسيارة.