جيب تشوق لنسخة V8 جديدة لرانجلر\جلادياتور

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب عن صورة تشويقية لنسخة رانجلر أو جلادياتور جديدة مزودة بمحرك Hemi V8 الأيقوني.

الصورة تكشف عن الجزء الأمامي لرانجلر أو جلادياتور بغطاء محرك بارز مكتوب عليه 392، والتي تشير إلى سعة محرك Hemi V8 بـ 392 إنش مكعب، أو 6.2 لتر، والتي تبدأ قوته من 475 حصان وعزم 647 نيوتن.متر.

توقيت الصورة التشويقية ليس صدفة قبل تدشين فورد برونكو، وهي ربما محاولة من جيب لجذب الانتباه بعيداً عن برونكو الجديدة المنافسة لرانجلر بشكل رئيسي.

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لا نعلم الكثير عن نسخة الـ V8 القادمة لرانجلر أو جلادياتور، ولكن قد تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مثل دورانجو SRT وجراند شيروكي SRT، مع دفع رباعي.. وسنعلم المزيد قريباً.