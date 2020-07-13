عرض الجميح للسيارات على شراء كاديلاك اسكاليد 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، امتلك كاديلاك اسكاليد 2020 الأكثر ابهارا بتفاصيلها وأدائها واكتشف عروض الجميح للسيارات التي لا تفوت (لعملاء الشراء النقدي فقط). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كاديلاك اسكاليد موديل 2020​: السعر النقدي: 267,900 ريال (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة). مميزات العرض: Advertisements ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق الشروط والأحكام: يسري العرض حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٠ أو حتى نفاد الكمية

الكمية محدودة

فقط لعملاء الدفع النقدي

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

الضمان شامل ضمان الشركة المصنعة

صور السيارات في الإعلان للأغراض الدعائية وقد تختلف في الواقع

تختلف الأسعار على حسب لون السيارة ومواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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