كيا كادينزا 2023 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا كادينزا 2023 الجيل الثالث في لقطات تجسسية أثناء اختبارها كاشفة عن المزيد من تفاصيلها مثل الشبك الأمامي الجديد، والذي يحمل الاسم الرمزي GL3 داخل الشركة.

ما يمكننا رؤيته من الصور أن الواجهة الأمامية حصلت على شبك أكبر بكثير من الشبك الحالي، في حين لا تُعرف بعض التفاصيل بعد مثل شكل المصابيح الأمامية والخلفية، كما يمكننا ملاحظة المرايا الجانبية الجديدة المتصلة بالأبواب.

يجدر بالذكر أن مبيعات كادينزا انخفضت بشكل كبير بسبب الأزمة العالمية بعد انتشار فيروس كورونا، حيث باعت 3,863 نسخة فقط في سوقها المحلي في مارس الماضي.

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حصل الجيل الحالي من كادينزا والذي تم الكشف عنه في يناير 2016 على نسخة فيس ليفت في يونيو من العام الماضي، بتصميم راق ومواصفات مميزة، وتخطط الشركة لخفض عمر الجيل الحالي الذي كان 5-6 سنوات ليصبح 4-5 سنوات فقط، لذا من المتوقع أن يتم إصدار الجيل الثالث في النصف الأول من العام المقبل.