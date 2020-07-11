تعرف على الطريقة الصحيحة لضبط مسند الرأس بالسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية ضبط مساند الرأس في السيارة بالشكل الصحيح لحماية الرأس والعنق. ونشرت إدارة المرور إنفوجرافيك توعوي يوّضح الطريقة الصحيحة لضبط مساند الرأس والعنق للوقاية أثناء وقوع أي تصادم، وجاء في التغريدة: “إن ضبط مساند الرأس في السيارة بالشكل الصحيح يسهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف”.

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