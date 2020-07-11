هل قيادة السيارة ببطء تقلل استهلاك الوقود؟

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما يختلف السائقين حول مدى تأثير سرعة السيارة على استهلاك الوقود، حيث تعتقد فئة كبيرة من السائقين أن القيادة على سرعات عالية يزيد من استهلاك الوقود، بينما يعتقد الفريق الآخر أن القيادة ببطئ يوفر الوقود، فما هو الاعتقاد الصحيح؟

أجاب خبراء السيارات على هذا التساؤل الهام قائلين أن الاعتقاد بإن القيادة ببطئ يوفر الوقود هو اعتقاد خاطئ، كما أن القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كم/س يستهلك كمية أكبر من الوقود، وأضافوا أن هناك سرعات محددة تعتبر الأفضل في استهلاك الوقود.

Advertisements

وأوضح الخبراء أن هناك عامل هام يؤثر بشكل كبير في استهلاك الوقود، وهو عدد لفات المحرك /دقيقة (RPM)، حيث أن الضغط بقوة على دواسة البنزين يرفع عدد لفات المحرك بشكل عالي، مما يسبب ضخ كمية كبيرة من الوقود حتى على السرعات البطيئة.

ويرى الخبراء أن المعدل المثالي للتسارع هو زيادة 20 كم/س كل 5 ثوان، أي أن التسارع بشكل تدريجي أفضل من التسارع المفاجئ في معدل استهلاك الوقود.

وكمثال على ذلك، فإن التبديل بين سرعة 75 كم/س و85 كم/س كل 18 ثانية يرفع استهلاك الوقود بنسبة 20%، لذا يفضل استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة.

كما أن القيادة على سرعة 120 كم/س بدلاً من سرعة 100 كم/س (أي RPM أعلى) يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 20%.